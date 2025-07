"Poznajcie Rosę". Maleńka pudu ma już imię, będzie ją można zobaczyć

Irbis śnieżny Pamir skończył roczek Źródło: Paulina Chmielnicka-Tkaczyk/warszawskie zoo

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prawie dwa tysiące osób zagłosowało w internetowym plebiscycie na imię Rosa dla urodzonej niedawno samiczki pudu.

Jedna z osób, które zaproponowały imię Rosa, dodała uzasadnienie swojego wyboru: "Rosa jak poranna rosa, którą można zobaczyć tylko rano, a potem znika" – napisała. Opiekunowie dodali, że Rosa ma także drugie znaczenie – to kwiat, róża.

Samiczka pudu południowego otrzymała imię Rosa Źródło: Warszawskie zoo/Facebook

Przekazali, że Rosa rośnie zdrowo pod czujnym okiem swojej mamy Juany i opiekunów. Na razie przebywa na specjalnie zabudowanym wybiegu, który chroni ją m.in. przed ptakami, ale z pewnością już wkrótce będzie można próbować wypatrywać jej na wybiegu zewnętrznym.

🎉 Poznajcie Rosę! 😍 Takie imię wybraliście dla naszej małej samiczki pudu, która przyszła na świat 31 maja. 🥰 Oddaliście... Posted by Warszawskie ZOO on Monday, July 14, 2025 Rozwiń

W ubiegłym roku w warszawskim zoo urodziła się samiczka pudu, która otrzymała imię Pralinka.

Drugi najmniejszy jeleniowaty

Pudu południowy to mały ssak z rodziny jeleniowatych występujący w Ameryce Południowej. Jest niewiele większy od swojego kuzyna, pudu północnego, co czyni go drugim najmniejszym jeleniowatym świata. Populacja pudu południowego stale się zmniejsza w wyniku utraty siedlisk. Obecnie gatunek ten znajduje się w kategorii bliski zagrożenia.

Dorosłe samce ważą poniżej 15 kilogramów i mają w kłębie zaledwie 30-40 cm, samice są o około kilograma lżejsze. Zwierzęta te mają stosunkowo długą sierść składającą się z charakterystycznych, pustych w środku włosów. Umaszczenie jest zmienne sezonowo – od rudawo-cynamonowego w porze ciepłej po ciemnobrązowego zimą. U młodych, jak u wielu innych jeleniowatych, występują jasne plamki na bokach ciała. Samce mają krótkie (około siedmiocentymetrowe), ostre, nierozdwojone poroże, które zrzucają w lipcu.

Dokładny zasięg pudu południowego jest dość trudny do określenia, bo ssak ten jest bardzo płochliwy i rzadko widziany.

Pudu południowy jest roślinożercą. Wyszukuje w lasach wysoko odżywcze części roślin - zjada liście, pąki i owoce z gałęzi krzewów.