Ibris śnieżny z warszawskiego zoo po raz pierwszy zobaczył śnieg. Z zainteresowaniem patrzył na białe płatki. I nie ma się co dziwić. Dla tych drapieżników mroźne warunki to środowisko naturalne.

W tym sezonie po raz pierwszy spadł śnieg. Pierwszy raz w życiu zobaczył go mały irbis śnieżny Pamir, mieszkaniec warszawskiego zoo. "Maluszek był oczywiście zainteresowany puchem, który spadał z nieba i pięknie spowijał jego wybieg. Chętnie przechadzał się na zewnątrz i raz po raz patrzył w górę, zerkając na kolejne płatki śniegu" - opisał stołeczny ogród zoologiczny. I zaprosił do odwiedzin tego niezwykłego kota i innych mieszkańców zoo.

"Widzi, nie będąc widzianym"

Mimo słodko-puchatego wyglądu, ibris to drapieżnik. W kociej rodzinie jest najbliższym kuzynem tygrysa. W naturze jest niezwykle trudny do zaobserwowania. "To drapieżnik, który widzi, nie będąc widzianym. Można przez całe życie być tuż obok niego, a nigdy go nie zobaczyć" - piszą pracownicy zoo.