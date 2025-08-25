Ciężarna kobieta leżała przed sklepem i błagała o wodę

Strażnicy miejscy z nowym wyposażeniem ratowniczym (wideo ze stycznia 2022 roku) Źródło: Straż Miejska

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do interwencji straży miejskiej doszło w upalny piątek, 15 sierpnia. Podczas patrolowania Pragi Północ funkcjonariusze zauważyli kobietę leżącą przed sklepem na ulicy Inżynierskiej. Jak opisują w komunikacie, jeszcze zanim się do niej zbliżyli, widoczne było, że jest wyczerpana, drży i ma spowolnione ruchy.

Strażnicy zapytali leżącą, czy wszystko z nią w porządku. "Z trudem odpowiedziała, że nie ma siły wstać i błaga klientów sklepu o wodę, bo od 12 godzin nic nie piła. Skarżyła się, że nikt nie chce jej pomóc. Przyznała, że jest osobą w kryzysie bezdomności. Dodała, że choruje na padaczkę, nie bierze leków, a niedawno dowiedziała się, że jest w ciąży" - relacjonuje straż miejska.

Wymagała natychmiastowej pomocy

Na miejsce wezwane zostało pogotowie ratunkowe. Strażnicy zapewnili kobiecie wodę i się nią zajęli. Posiadali także uprawnienia ratownicze, więc przeprowadzili z nią wywiad medyczny, a jego ustalenia przekazali załodze karetki.

Straż miejska podkreśla, że nikt nie zwracał uwagi na kobietę, bo była zaniedbana, a okazało się, że konieczna była natychmiastowa pomoc.

Strażnicy pomogli ciężarnej w kryzysie bezdomności Źródło: Straż Miejska m.st. Warszawa

"Apelujemy, aby nie przechodzić obojętnie obok osób w kryzysie bezdomności. Aby pomóc, wystarczy niezwłocznie powiadomić służby, w tym straż miejską" - prosi straż miejska. Jej numer interwencyjny to 986.

OGLĄDAJ: TVN24 HD