Świadkowie zatrzymali pijanego kierowcę

Świadkowie zauważyli, że kierowca mitsubishi jedzie bardzo niepewnie. Przez pewien czas go obserwowali. Wezwali policję, a za zjazdem z trasy S8 w kierunku Mszczonowa, na drodze krajowej nr 50, podjęli zdecydowane działania i po pościgu skutecznie uniemożliwili kierowcy dalszą jazdę.

Dyżurny żyrardowskiej komendy policji skierował na miejsce policjantów z oddziału prewencji w Płocku, pełniących służbę na terenie powiatu żyrardowskiego.

Pijany i z zakazem prowadzenia

"Badanie stanu trzeźwości potwierdziło przypuszczenia. 36-letni obywatel Ukrainy miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Ma też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Został zatrzymany i doprowadzony do żyrardowskiej komendy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a komendant powiatowy policji w Żyrardowie skierował wniosek do właściwej placówki Straży Granicznej o jego deportację" - informuje sierż. szt. Julia Szczygielska z policji w Żyrardowie.

Obywatel Ukrainy został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej.

"Składamy serdeczne podziękowania mieszkańcom województwa łódzkiego za obywatelską postawę i wzorową reakcję. Dzięki ich odpowiedzialności udało się wyeliminować z ruchu nietrzeźwego kierowcę, którego zachowanie mogło doprowadzić do tragedii na drodze" - dodaje sierż. szt. Julia Szczygielska.