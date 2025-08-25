Logo TVN Warszawa
Stracił samochód, telefon i biżuterię. Na koniec został pobity

Policjanci zatrzymali 41-latka podejrzanego o kradzież auta
Do zdarzenia doszło w powiecie Żyrardowie
Źródło: Google Earth
Policjanci z Żyrardowa (Mazowieckie) zatrzymali podejrzanego o kradzież samochodu, telefonu i biżuterii. Mężczyzna miał też pobić pokrzywdzonego, do którego należały skradzione rzeczy, oraz wywieźć go do lasu.

Kilka dni temu dyżurny Komendy Powiatowej Policji Żyrardowie został powiadomiony o kradzieży samochodu osobowego. Ze zgłoszenia wynikało również, że sprawca dodatkowo ukradł telefon i biżuterię. Siniaki na ciele pokrzywdzonego wskazywały, że został dotkliwie pobity.

Jechał kradzionym autem, miał aktywny zakaz

Dwa dni później mundurowi z komisariatu w Mszczonowie na jednej z ulic miasta zauważyli podejrzanie zachowującego się kierującego i skradzionego opla.

- Zatrzymali pojazd do kontroli. Kierujący podróżował wraz z pasażerką, której nie spodobała się decyzja mundurowych. 17-latka była wyraźnie pobudzona, używała słów wulgarnych w miejscu publicznym oraz nie wykonywała poleceń policjantów. Za popełnione wykroczenia nałożony został na nią mandat karny - poinformowała komisarz Emilia Bodych z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Kierowca opla, oprócz kradzieży, miał też inne rzeczy na sumieniu. 41-letni mieszkaniec powiatu żyrardowskiego kierował skradzionym samochodem, pomimo obowiązującego sądowego zakazu kierowania. - Tym sposobem kolejne godziny spędził w policyjnej celi. Skradziony samochód wrócił do właściciela - dodała policjantka.

Odpowie za kradzieże i uszkodzenie ciała

Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem do pojazdu, a także kradzieży znajdujących się wewnątrz przedmiotów, uszkodzenia ciała pokrzywdzonego oraz prowadzenia pojazdu, pomimo orzeczonych dożywotnio zakazów kierowania i cofnięcia uprawnień.

Policjanci zatrzymali 41-latka podejrzanego o kradzież auta
Policjanci zatrzymali 41-latka podejrzanego o kradzież auta
Źródło: KPP w Żyrardowie

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Żyrardowie

Przestępczość w WarszawiePolicjaŻyrardów
