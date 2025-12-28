Szedł drogą po zmroku, potrącił go samochód. Pieszy nie żyje

O wypadku poinformowali w mediach społecznościowych strażacy z OSP Zatory. Zgłoszenie o zdarzeniu przy ulicy Zatorskiej otrzymali o godzinie 16.40. Podali, że doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. Na miejscu pracowała także Jednostka Ratowniczo Gaśnicza strażaków z Pułtuska, zespół pogotowia ratunkowego i policja.
"W panujących warunkach, zwłaszcza po zmroku, pamiętajmy o noszeniu elementów odblaskowych" - zaapelowali na koniec strażacy.
