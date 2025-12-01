Zarzut gwałtu dla piłkarza Radomiaka Radom. Jest decyzja sądu

Stadion Radomiaka Radom Źródło: PAP/Piotr Polak

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak ustalili śledczy, do przestępstwa doszło 29 listopada w Radomiu. Gwinejczyk zaprosił do domu poznaną poprzez jedną z aplikacji internetowych 30-latkę, gdzie miało dojść do gwałtu. Kobieta poinformowała o tym policję.

- Następnego dnia 26-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a w poniedziałek Sąd Rejonowy z Radomiu zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - powiedziała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź.

Piłkarzowi grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

Oświadczenie klubu

W poniedziałek po południu klub Radomiak poinformował na platformie X, że decyzją władz klubu Ibrahima C. został zawieszony w prawach zawodnika w związku z pojawieniem się informacji wymagających wyjaśnienia przez właściwe organy.

"Nasz klub stanowczo potępia wszelkie zachowania naruszające obowiązujące prawo. Jednocześnie, do momentu zakończenia postępowania klub nie będzie komentował szczegółów ani odnosił się do spekulacji medialnych" - podano we wpisie.

Gwinejczyk Ibrahima C. w lipcu podpisał z radomskim klubem dwuletnią umowę. W Radomiaku występował na pozycji pomocnika.

OGLĄDAJ: TVN24 HD