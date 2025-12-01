Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zarzut gwałtu dla piłkarza Radomiaka Radom. Jest decyzja sądu

Stadion Radomiaka Radom
Stadion Radomiaka Radom
Źródło: PAP/Piotr Polak
Zarzut zgwałcenia mieszkanki Radomia usłyszał piłkarz Radomiaka Radom Ibrahima C. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.

Jak ustalili śledczy, do przestępstwa doszło 29 listopada w Radomiu. Gwinejczyk zaprosił do domu poznaną poprzez jedną z aplikacji internetowych 30-latkę, gdzie miało dojść do gwałtu. Kobieta poinformowała o tym policję.

- Następnego dnia 26-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a w poniedziałek Sąd Rejonowy z Radomiu zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - powiedziała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź.

Piłkarzowi grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

Oświadczenie klubu

W poniedziałek po południu klub Radomiak poinformował na platformie X, że decyzją władz klubu Ibrahima C. został zawieszony w prawach zawodnika w związku z pojawieniem się informacji wymagających wyjaśnienia przez właściwe organy.

"Nasz klub stanowczo potępia wszelkie zachowania naruszające obowiązujące prawo. Jednocześnie, do momentu zakończenia postępowania klub nie będzie komentował szczegółów ani odnosił się do spekulacji medialnych" - podano we wpisie.

Gwinejczyk Ibrahima C. w lipcu podpisał z radomskim klubem dwuletnią umowę. W Radomiaku występował na pozycji pomocnika.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Polak

Udostępnij:
TAGI:
Sprawy sądowe w PolsceRadomPolicja
Czytaj także:
Poufne dokumenty przy Wale Miedzeszyńskim
Ich uwagę zwróciła ostra biel. W trawie leżały dokumenty
Wawer
Strażacy nie mogli przejechać
Nie mogli dojechać do karambolu. Strażak: wybiegłem z wozu. Nowe nagranie
Okolice
Testy torowiska na Rakowieckiej
"Parówka" przejechała nowym torowiskiem. Termin podtrzymany
Mokotów
Dachowanie w Łazach
Dachował na ruchliwej drodze. Dostał wysoki mandat i punkty
Okolice
Koncepcja przebudowy ulicy Karowej
Szerokie schody, winda, taras. Tak ma wyglądać "przedłużenie" kładki nad Wisłą
Śródmieście
Zginęły cztery osoby
Kierował po alkoholu i narkotykach, zginął on i trzy inne osoby. Koniec śledztwa
Okolice
Potrącenie pieszego w Alejach Jerozolimskich
Potrącenie pieszego przez tramwaj. "Przechodził w miejscu niedozwolonym"
Śródmieście
Policja zatrzymała 20 osób za przestępstwa narkotykowe
Zatrzymania za handel narkotykami. 20 osób usłyszało zarzuty
Okolice
Woda podmyła torowisko w alei Niepodległości
Woda podmyła torowisko na Mokotowie. Tramwaje zwalniają
Mokotów
Utrudnienia po zderzeniu na trasie S2
Ogromne utrudnienia po zderzeniu na moście
Wilanów
Świąteczny pociąg metra
Świąteczne metro, tramwaj i autobus ruszyły na trasy
Śródmieście
Przejście Marszałkowska-Złota
Piesi "polubili" nową "zebrę". Będzie więcej pasów w centrum
Śródmieście
Burmistrz Nadarzyna interweniuje w sprawie śmiecenia
Wyrzucali do kontenerów na ubrania opony, meble, zabawki
Okolice
Policjanci pomogli mężczyźnie, który zasłabł podczas zgromadzenia
Zasłabł podczas manifestacji, pomogli policjanci
Śródmieście
Wypadek pod Warszawą
W zderzeniu zginął pasażer. Kierowca pijany i poszukiwany listem gończym
Okolice
Rowery Veturilo
Rowery Veturilo znikają z ulic. Kończy się tegoroczny sezon
Śródmieście
Kontrowersyjna kampania w transporcie publicznym
W miejskiej kampanii pasażer z głową świni jest otyły, brudny i je. Organizacje społeczne interweniują
Śródmieście
Śmiertelny wypadek w powiecie garwolińskim
Uderzył w barierki, zginął na miejscu
Okolice
Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie
"Mamy też we Wrocławiu piękny jarmark, ale nie taki"
Śródmieście
Policjanci interweniowali na rondzie w Siedlcach (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad 1400 kierowców na celowniku policjantów. Posypały się mandaty
Śródmieście
Przyjechali do awanturującego się pacjenta (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany za kierownicą, na środku drogi jego zdezorientowany pies
Okolice
Cela więzienna - zdjęcie ilustracyjne
Zakopali ciało w lesie i przykryli gałęziami. Jest wyrok sądu
Okolice
Awaria pociągu Kolei Mazowieckich (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria na kolei. Utrudnienia w kursowaniu pociągów
Włochy
Droga 721-bis połączy się z węzłem trasy S7 Lesznowola
Jest zezwolenie na budowę obwodnicy Lesznowoli. Inwestycję blokował deweloper
Okolice
Odkrycia w kamienicy na Saskiej Kępie
Skrytka pod podłogą, a w niej cenne dokumenty, zdjęcia, mapy, pamiętniki
Praga Południe
Naturalny plac zabaw w Parku Bródnowskim
"Wygląda jak wybieg dla psów, a nie plac zabaw dla dzieci"
Klaudia Kamieniarz
Zderzenie na S7 w pobliżu Niepiekła
Po kolizji na S7 jedno z aut zatrzymało się na środku drogi
Okolice
Policjanci odnaleźli skradzionego kota
Kradzież kota wartego 12 tysięcy złotych
Okolice
Czołowe zderzenie pod Wyszogrodem
Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Policjanci zabezpieczyli narkotyki
W aucie, mieszkaniu i komórce. Miał ponad trzy kilogramy narkotyków
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki