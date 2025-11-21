Logo TVN Warszawa
Włamanie, kradzież i narkotyki. 23-latek usłyszał 30 zarzutów

Zderzenie z udziałem policyjnego radiowozu (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie wyszkowskim
Źródło: Google Earth
Zaczęło się od włamania i kradzieży pieniędzy i biżuterii. Potem na jaw wyszły handel narkotykami, kradzieże dokumentów czy prowadzenie pojazdu mimo zakazu. 23-latek spod Wyszkowa usłyszał 30 zarzutów.

Sprawa rozpoczęła się w lutym. - Funkcjonariusze pracowali nad materiałem dowodowym kilka miesięcy, śledztwo zakończyło się postawieniem w ostatnim czasie zarzutów - wskazała w rozmowie z tvnwarszawa.pl podkom. Wioleta Szymanik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Jak podała w komunikacie wyszkowska policja, w lutym w Somiance doszło do kradzieży z włamaniem do jednego z domów jednorodzinnych. "Sprawcy dostali się do środka przez drzwi balkonowe, po czym ukradli m.in. pieniądze i biżuterię o łącznej wartości około 25 tysięcy złotych" - doprecyzowała podkom. Szymanik.

W mieszkaniu ponad dwa kilogramy narkotyków

Okazało się, że za włamaniem stał m.in. 23-latek, mieszkaniec powiatu wyszkowskiego. Został zatrzymany. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli ponad dwa kilogramy narkotyków, w tym marihuanę oraz mefedron. Decyzją sądu mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu.

W tym samym czasie policja badała wątki związane z działalnością 23-latka. "Mundurowi ustalili, że ma on na swoim koncie liczne przestępstwa narkotykowe, w tym handel środkami odurzającymi, a także kradzieże dokumentów tożsamości czy kierowanie pojazdem mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

30 zarzutów po kilkumiesięcznym śledztwie

Dzięki zgromadzonemu materiałowi dowodowemu mężczyźnie przedstawiono 30 zarzutów. Odpowie on m.in. za kradzież z włamaniem, posiadanie znacznej ilości środków odurzających i handel narkotykami, kradzieże dokumentów tożsamości oraz prowadzenie pojazdu wbrew sądowemu zakazowi.

Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie skierowała do Sądu Rejonowego w Wyszkowie akt oskarżenia przeciwko 23-latkowi, zawierający 30 zarzutów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Próba włamania pod Warszawą
Próba włamania do domu znanego muzyka. Sprawców nagrały kamery
Policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży puszki z datkami
Ukradł puszkę z datkami na leczenie chorego chłopca
36-latek usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany
Zaatakował dwie kobiety w szkole, został aresztowany

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

