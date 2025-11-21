Zderzenie dwóch aut i busa. Droga zablokowana

O wypadku poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.
"Utrudnienia na trasie S8 w kierunku Warszawy w okolicach mostu nad rzeką Bug. Doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych i 1 busa. Pojazdami podróżowały 4 osoby. Jedna z nich została przetransportowana przez ZRM (zespół ratownictwa medycznego - red.) do szpitala" - przekazali na Facebooku strażacy z Wyszkowa.
I ostrzegli przed utrudnieniami. "Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana" - napisali.
W piątek na drogach może być ślisko. W niektórych częściach kraju spadł śnieg. Rano na tvnwarszawa.pl informowaliśmy kierowcy, który na strasie S2 w Warszawie wjechał w bariery:
