Przerobione auto, kierowca z zakazem

Policja zatrzymała kierowcę bmw
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak o zaostrzeniu kar dla drogowych recydywistów
Źródło: TVN24
Policjanci z Wołomina (Mazowieckie) zatrzymali do kontroli kierowcę przerobionego bmw. Ukarali go mandatem w wysokości 3,5 tysiąca złotych, a auto odholowali na parking. 20-latek stanie przed sądem, bo złamał zakaz prowadzenia aut.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie prowadzą kontrole, które obejmują nie tylko sprawdzenie prędkości. Zwracają również uwagę na nielegalnie przerabiane pojazdy.

Przekonał się o tym ostatnio młody kierowca bmw. Mężczyzna był tak skupiony na rozmowie telefonicznej, że początkowo nie usłyszał policyjnych sygnałów. Gdy się zatrzymał szybko okazało się, że dalej nie pojedzie.

Nielegalne przeróbki

"Policjanci zauważyli nieprawidłowości w postaci przyciemnionych szyb bocznych przednich, wystające za obrys pojazdu koła, znaczne zużycie bieżnika opon, a także przerobiony układ wydechowy. Z uwagi na zły stan techniczny zatrzymali dowód rejestracyjny, a samochód odholowali na policyjny parking" - podała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Wołominie.

W trakcie kontroli okazało się też, że kierujący bmw 20-latek jechał autem, mimo zakazu wydanego przez Sąd Rejonowy w Wołominie.

"Odpowie za popełnione przestępstwo dotyczące niestosowania się do orzeczonych środków karnych, za co grozi od trzech miesięcy do lat pięciu pozbawienia wolności. W związku ze złym stanem technicznym pojazdu oraz korzystaniem z telefonu podczas jazdy, został ukarany mandatem w kwocie 3,5 tysiąca złotych" - dodała policja.

Policja zatrzymała kierowcę bmw
Policja zatrzymała kierowcę bmw
Policja zatrzymała kierowcę bmw
Źródło: KPP w Wołominie
Policja zatrzymała kierowcę bmw
Policja zatrzymała kierowcę bmw
Źródło: KPP w Wołominie
Policja zatrzymała kierowcę bmw
Policja zatrzymała kierowcę bmw
Źródło: KPP w Wołominie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wypadek w miejscowości Łopacianka
Był pijany, miał zakaz, doprowadził do zderzenia. Zginął drugi kierowca
Niebezpieczny manewr kierowcy skody w Pęcicach
Uciekał przed policjantami, w aucie była jego 7-letnia córka. Usłyszał zarzuty
Skradzione na terenie Wawra porsche
Porsche "zniknęło" z ulicy. Znaleźli je w garażu, 140 kilometrów dalej
Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Wołominie

Policja
