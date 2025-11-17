Przerobione auto, kierowca z zakazem

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak o zaostrzeniu kar dla drogowych recydywistów Źródło: TVN24

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie prowadzą kontrole, które obejmują nie tylko sprawdzenie prędkości. Zwracają również uwagę na nielegalnie przerabiane pojazdy.

Przekonał się o tym ostatnio młody kierowca bmw. Mężczyzna był tak skupiony na rozmowie telefonicznej, że początkowo nie usłyszał policyjnych sygnałów. Gdy się zatrzymał szybko okazało się, że dalej nie pojedzie.

Nielegalne przeróbki

"Policjanci zauważyli nieprawidłowości w postaci przyciemnionych szyb bocznych przednich, wystające za obrys pojazdu koła, znaczne zużycie bieżnika opon, a także przerobiony układ wydechowy. Z uwagi na zły stan techniczny zatrzymali dowód rejestracyjny, a samochód odholowali na policyjny parking" - podała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Wołominie.

W trakcie kontroli okazało się też, że kierujący bmw 20-latek jechał autem, mimo zakazu wydanego przez Sąd Rejonowy w Wołominie.

"Odpowie za popełnione przestępstwo dotyczące niestosowania się do orzeczonych środków karnych, za co grozi od trzech miesięcy do lat pięciu pozbawienia wolności. W związku ze złym stanem technicznym pojazdu oraz korzystaniem z telefonu podczas jazdy, został ukarany mandatem w kwocie 3,5 tysiąca złotych" - dodała policja.

Policja zatrzymała kierowcę bmw Policja zatrzymała kierowcę bmw Źródło: KPP w Wołominie Policja zatrzymała kierowcę bmw Źródło: KPP w Wołominie Policja zatrzymała kierowcę bmw Źródło: KPP w Wołominie

