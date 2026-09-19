Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wołomin

Zlikwidowali "dziuplę" w środku lasu. Trzech paserów zatrzymanych

|
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Źródło wideo: Komenda Stołeczna Policji
Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W ręce policji wpadło trzech paserów, w momencie gdy przystępowali do demontażu skradzionej w nocy Toyoty. "Dziupla samochodowa" znajdowała się w lesie na terenie powiatu wołomińskiego. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, sąd nie zastosował wobec nich żadnych środków zapobiegawczych.

Policjanci z Grupy "Orzeł" zlokalizowali miejsce ukrywania kradzionych pojazdów na terenie powiatu wołomińskiego. W tamtejszych lasach mundurowi ujawnili białą Toyotę pozbawioną tablic rejestracyjnych.

"Będą demontować auto na części"

"Funkcjonariusze zwrócili uwagę na wjeżdżającego do lasu busa. Podejrzewając, że mogą być to paserzy, postanowili ich obserwować z pewnej odległości. Z pojazdu wysiadło trzech mężczyzn, którzy od razu podeszli do zaparkowanej Toyoty. Ich zachowanie wskazywało, że będą demontować auto na części" - mówi mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Na widok policjantów mężczyźni rzucili się do ucieczki. "Dwóch z nich wsiadło do busa. Kierowca próbował najechać na interweniującego policjanta. Finalnie nie udało im się uciec i obaj mężczyźni zostali zatrzymani" - relacjonuje mł. asp. Śniadała.

Ostatni z mężczyzn rzucił się do ucieczki w głąb lasu, a po chwili zaatakował ścigającego go policjanta. Z informacji policji wynika, że w momencie gdy funkcjonariusze dogonili uciekiniera, ten nadal był agresywny i uderzał ich rękami. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. W wyniku ataku agresora jeden z policjantów doznał urazu twarzy.

Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

W toku śledztwa wyszło na jaw, że odnaleziona Toyota została skradziona w nocy z terenu warszawskiej Białołęki. Policjanci sprawdzili posesję, przy której zaparkowany był pojazd. Znajdowała się tam rozmontowana Toyota.

"Kolejnym odkryciem były liczne części samochodowe, niektóre z numerami VIN. Dzięki indywidualnym numerom policjanci ustalili, że prawdopodobnie pochodzą one ze skradzionych w Warszawie i okolicach pojazdów" - opisuje policjant.

Dalsze ustalenia zaprowadziły funkcjonariuszy do innej miejscowości w powiecie wołomińskim, gdzie na jednej z posesji znajdowały się kontenery z kolejnymi częściami samochodowymi. Policjanci zabezpieczyli odnalezione auta i części.

Co najmniej sześć aut wartych ponad pół miliona złotych

Ze wstępnych ustaleń wynika, że części samochodowe znalezione na posesjach pochodzą z co najmniej sześciu skradzionych Toyot, których wartość przekracza ponad pół miliona złotych. "Znalezione elementy zostaną poddane szczegółowym badaniom celem ustalenia, czy pochodzą z innych kradzionych samochodów" - zapewnił mł. asp. Bartłomiej Śniadała.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty paserstwa, a dwóch z nich dodatkowo zarzut czynnej napaści na policjantów. Trzeci z mężczyzn, który zaatakował policjantów, podejrzany jest również o stosowanie przemocy w celu zmuszenia funkcjonariusza do zaniechania czynności służbowej. Każdy z podejrzanych był już w przeszłości karany za paserstwo i odbywali oni za te przestępstwa kary więzienia.

Sąd Rejonowy w Wołominie, pomimo wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania dla podejrzanych, zwolnił mężczyzn, nie stosując wobec nich żadnych środków zapobiegawczych.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicjakradzież
Czytaj także:
Prace na terenie dawnego Stalagu XI A
Szukali od lat. Teraz wiedzą, gdzie ich pochowano
Dariusz Gałązka
Śmierć na plebanii w Drobinie
Śmierć na plebanii, decyzja prokuratury i skarga
Okolice
Hulajnoga nie miała obowiązkowego ograniczenia prędkości do 20 kilometrów na godzinę
14-latek uciekał, wezwali jego matkę i wręczyli jej mandat na trzy tysiące
Okolice
Odsłonięcie rzeźby "Sobowtórka" autorstwa Valie Export
W centrum Warszawy stanęły wielkie nożyce
Śródmieście
Cenne starodruki znaleziona na strychu plebanii
Leżały pod warstwami kurzu. 130 starodruków, najstarszy z 1602 roku
Okolice
Prace na Rondzie Wiatraczna
W poniedziałek zamkną dwa pasy na Rondzie Wiatraczna
Praga Południe
Do zdarzenia miało dojść w szkole (zdjęcie ilustracyjne)
Wakacyjne remonty przedłużyły się na rok szkolny
Magdalena Gruszczyńska
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Wodny plac zabaw. Pompy uruchomi huśtawka
Białołęka
Pociągi SKM Elf po modernizacji
Pociągi dostaną drugą młodość. Kontrakt na pół miliarda złotych
Śródmieście
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Prokuratura weszła do ministerstwa. Śledztwo dotyczy głośnego raportu
Śródmieście
Mężczyzna został przewieziony do szpitala
By go obezwładnić, potrzebnych było sześć osób i dwie pary kajdanek
Białołęka
Autobus MAN na przystanku z wiatą "Ł"
Były symbolem warszawskiej komunikacji, jedna wróci
Śródmieście
Policjanci kontrolowali przejazd kolejowy
Policyjny dron obserwował przejazd przez tory. Posypały się mandaty
Mazowieckie
Śledztwo w sprawie śmierci noworodka na Białołęce (zdj. ilustracyjne)
26-latka z zarzutem zabójstwa noworodka
Klaudia Kamieniarz
Policjanci znaleźli skradzione rośliny
"Zachwycił się widokiem ładnych roślin". Ukradł i zasadził na swojej działce
Okolice
Wydobyte przedmioty, związane z synagogą
Zbadali teren dawnej synagogi. Pokazali, co odkryli
Wola
Mieszkańcy gminy Bulkowo nie chcą biogazowni (zdj. ilustracyjne)
Nie chcieli biogazowni. Tuż przed głosowaniem trafiła do planu
Klaudia Kamieniarz
Śmiertelny wypadek w miejscowości Kury
Uciekł po wypadku, pasażerka zmarła. Policja poderwała śmigłowiec
Mazowieckie
Zatrzymania w sprawie nadużyć w szpitalu w Garwolinie
Wynagrodzenia za niezrealizowane świadczenia w szpitalu. Zarzuty
Okolice
Policjanci znaleźli plantację konopi na Ursynowie
Sądził, że doniczek wśród traw i krzewów nikt nie zauważy
Ursynów
Policyjna kontrola na terenie gminy Lesznowola
Jeździli za szybko i "mrugali" światłami
Okolice
Seniorki straciły oszczędności życia (zdj. ilustracyjne)
O pierwszej w nocy zadzwoniła "córka", przyszedł "prokurator"
Okolice
Budynek przy Marszałkowskiej stanie się siedzibą brygady WOT
Warszawa przekazała dwie nieruchomości wojsku i strażakom
Śródmieście
boki1
Gabinet wiceprezydentki zasypany gruzem
Ostrołęka
Uchwała krajobrazowa w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Skontrolowali 330 reklam. 260 bez "żadnej dokumentacji"
Piotr Bakalarski
Pani Agata zginęła w katastrofie pociągu
Agata zginęła w katastrofie pociągu. Rozpacz rodziny
Okolice
Montaż ekranów reklamowych przy ul. Marszałkowskiej
Dostali zgodę na odtworzenie elewacji, zamontowali duży ekran reklamowy
Katarzyna Kędra
Policja zatrzymała 21-latka
Na zwrócenie uwagi zareagował groźbami
Okolice
Policjanci odzyskali skradziony traktor
Ukradł ciągnik i uciekł. Miał wiele do ukrycia
Okolice
Akta - zdjęcie ilustracyjne
Kilkanaście kilogramów narkotyków i nielegalna broń
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki