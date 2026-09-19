Wołomin Zlikwidowali "dziuplę" w środku lasu. Trzech paserów zatrzymanych Oprac. Alicja Glinianowicz |

Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota Źródło wideo: Komenda Stołeczna Policji Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji

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Policjanci z Grupy "Orzeł" zlokalizowali miejsce ukrywania kradzionych pojazdów na terenie powiatu wołomińskiego. W tamtejszych lasach mundurowi ujawnili białą Toyotę pozbawioną tablic rejestracyjnych.

"Będą demontować auto na części"

"Funkcjonariusze zwrócili uwagę na wjeżdżającego do lasu busa. Podejrzewając, że mogą być to paserzy, postanowili ich obserwować z pewnej odległości. Z pojazdu wysiadło trzech mężczyzn, którzy od razu podeszli do zaparkowanej Toyoty. Ich zachowanie wskazywało, że będą demontować auto na części" - mówi mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Na widok policjantów mężczyźni rzucili się do ucieczki. "Dwóch z nich wsiadło do busa. Kierowca próbował najechać na interweniującego policjanta. Finalnie nie udało im się uciec i obaj mężczyźni zostali zatrzymani" - relacjonuje mł. asp. Śniadała.

Ostatni z mężczyzn rzucił się do ucieczki w głąb lasu, a po chwili zaatakował ścigającego go policjanta. Z informacji policji wynika, że w momencie gdy funkcjonariusze dogonili uciekiniera, ten nadal był agresywny i uderzał ich rękami. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. W wyniku ataku agresora jeden z policjantów doznał urazu twarzy.

Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

W toku śledztwa wyszło na jaw, że odnaleziona Toyota została skradziona w nocy z terenu warszawskiej Białołęki. Policjanci sprawdzili posesję, przy której zaparkowany był pojazd. Znajdowała się tam rozmontowana Toyota.

"Kolejnym odkryciem były liczne części samochodowe, niektóre z numerami VIN. Dzięki indywidualnym numerom policjanci ustalili, że prawdopodobnie pochodzą one ze skradzionych w Warszawie i okolicach pojazdów" - opisuje policjant.

Dalsze ustalenia zaprowadziły funkcjonariuszy do innej miejscowości w powiecie wołomińskim, gdzie na jednej z posesji znajdowały się kontenery z kolejnymi częściami samochodowymi. Policjanci zabezpieczyli odnalezione auta i części.

Co najmniej sześć aut wartych ponad pół miliona złotych

Ze wstępnych ustaleń wynika, że części samochodowe znalezione na posesjach pochodzą z co najmniej sześciu skradzionych Toyot, których wartość przekracza ponad pół miliona złotych. "Znalezione elementy zostaną poddane szczegółowym badaniom celem ustalenia, czy pochodzą z innych kradzionych samochodów" - zapewnił mł. asp. Bartłomiej Śniadała.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty paserstwa, a dwóch z nich dodatkowo zarzut czynnej napaści na policjantów. Trzeci z mężczyzn, który zaatakował policjantów, podejrzany jest również o stosowanie przemocy w celu zmuszenia funkcjonariusza do zaniechania czynności służbowej. Każdy z podejrzanych był już w przeszłości karany za paserstwo i odbywali oni za te przestępstwa kary więzienia.

Sąd Rejonowy w Wołominie, pomimo wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania dla podejrzanych, zwolnił mężczyzn, nie stosując wobec nich żadnych środków zapobiegawczych.