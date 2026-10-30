Okolice Chcą usunąć toksyczne odpady. Potrzebują 200 milionów, dostaną niecałe 30 Alicja Glinianowicz |

Kolejne składowisko z odpadami w Wołominie Źródło wideo: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Urząd Miejski w Wołominie

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"Nie mogliśmy dłużej czekać. Usuwamy niebezpieczne odpady w Wołominie! Założymy blisko 30 mln zł z budżetu województwa na likwidację około 22 tys. ton nielegalnie magazynowanych odpadów" - ogłosił Sejmik Województwa Mazowieckiego.

- Nielegalne składowiska, szczególnie te zawierające odpady niebezpieczne, są jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska i bezpieczeństwa mieszkańców. Każdy taki przypadek oznacza realne ryzyko skażenia gleby, wód gruntowych oraz zagrożenie pożarowe, których skutki mogą być odczuwalne przez wiele lat. Niezbędne są skuteczne działania, dlatego zdecydowaliśmy o realizacji wykonania zastępczego - tłumaczył Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Krytyczny stan nielegalnego składowiska

O tym, że stan pojemników na nielegalnym składowisku przy ulicy Łukasiewicza w Wołominie jest oceniany jako krytyczny, informowaliśmy już kilka miesięcy temu. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzegał pod koniec lipca, że istnieje ryzyko ich rozszczelnienia i wycieku substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia oraz środowiska.

Władze miasta i gminy zabiegają od kilku lat o pomoc w usunięciu odpadów. Problemem jest koszt - utylizacja chemikaliów to bowiem około 200 milionów złotych.

W sprawę angażował się wojewoda mazowiecki, który zawnioskował o możliwość uruchomienia środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa - a dokładnie 20 milionów złotych. Jak deklarowano, środki te miałyby zostać wypłacone jeszcze w 2026 roku i posłużyć do zabezpieczenia składowiska.

"Decyzja, na którą czekaliśmy od dawna"

Teraz zapadła decyzja o zabezpieczeniu blisko 30 mln zł w budżecie marszałka województwa. - To bardzo dobra informacja i szansa na to, że mieszkańcy w końcu zobaczą na własne oczy, jak z Wołomina wyjeżdżają mauzery z niebezpiecznymi odpadami. Już ponad trzy lata walczymy o to, żeby te nielegalnie zgromadzone odpady opuściły nasze miasto - komentuje Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina.

Jak wyjaśnia burmistrz, wcześniejszy przetarg na usunięcie odpadów, których koszt wywozu oszacowano na około 200 mln zł, został unieważniony z powodu braku zabezpieczenia środków na realizację zadania. - Zabezpieczone obecnie 29 milionów złotych pozwoli w ogóle rozpocząć usuwanie odpadów. Kolejne etapy będą realizowane w miarę pozyskiwania dalszego finansowania, w tym środków z budżetu państwa. Najważniejsze, żeby te odpady wreszcie zaczęły wyjeżdżać z Wołomina - mówi Elżbieta Radwan.

- To decyzja, na którą czekaliśmy od dawna. Ale prawdziwym sukcesem będzie dopiero wywiezienie niebezpiecznych odpadów - dodaje.

Sejmik Województwa Mazowieckiego wskazał, że ze względu na to, iż jest to zadanie zlecone przez administrację rządową, samorząd będzie zabiegał o zwrot poniesionych kosztów od budżetu państwa, a także dochodził ich od podmiotów odpowiedzialnych za powstanie składowiska.

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Obecnie teren składowiska jest pod stałym nadzorem służb, takich jak straż pożarna i inspektorzy WIOŚ.

W lecie kilka razy zauważono wycieki niebezpiecznych substancji, przewracanie się pojemników i zadymienie, spowodowane reakcjami, jakie zachodzą pod wpływem wysokiej temperatury.

Według WIOŚ degradacja pojemników wciąż postępuje i wycieki są coraz częstsze. Badania stanu powietrza wykazują, że z nieszczelnych pojemników ulatniają się także szkodliwe opary. Szacuje się, że zgromadzono tam około 16 tysięcy ton niebezpiecznych substancji.

W ostatnim czasie zakończyło się usuwanie nielegalnego magazynu odpadów w Nowym Miszewie, skąd wywieziono blisko 12,5 tys. ton odpadów.