Okolice

Wyciągnęli kobietę z szamba, nie przeżyła. Obok było wychłodzone dziecko

Ciało kobiety znaleziono za granicą (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim
Źródło: TVN24
W miejscowości Chrzęsne niedaleko Warszawy z szamba wyłowiono ciało 44-letniej kobiety. Obok studni znajdowało się 7-letnie dziecko, które było wychłodzone i wymagało pomocy medycznej. Prokuratura poinformowała o wszczęciu śledztwa w tej sprawie.

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek koło godz. 12.30. Służby interweniowały przy ulicy Myśliwieckiej w miejscowości Chrzęsne, niedaleko Wołomina.

O sprawie pierwszy poinformował Miejski Reporter. Jak podał, przybyli na miejsce strażacy wyciągnęli z szamba 44-letnią kobietę. Mimo reanimacji jej życia nie udało się uratować.

W pobliżu szamba znajdował się 7-letni chłopiec. Dziecko było wychłodzone i wymagało pomocy ratowników medycznych.

Na miejscu pracowało kilka zastępów straży pożarnej, dwie załogi zespołów ratownictwa medycznego oraz policja.

Prokuratura wszczyna śledztwo

Sprawą zajmuje się już policja pod nadzorem prokuratury. Śledczy ustalają okoliczności i przyczyny tragicznego zdarzenia. W piątek prokuratura okręgowa z warszawskiej Pragi wydała komunikat w tej sprawie.

"Prokuratura Rejonowa w Wołominie prowadzi postępowanie w sprawie zdarzenia, do którego doszło w dniu 30 października 2025 r. w miejscowości Chrzęstne, a w wyniku którego doszło do zgonu 44-letniej kobiety. Postępowanie jest prowadzone w sprawie czynu z art. 151 k.k." - przekazała prok. Karolina Staros, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Wymieniony artykuł dotyczy przestępstwa polegającego na doprowadzeniu do samobójstwa. "Z uwagi na charakter sprawy na obecnym etapie nie będą ujawniane szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia i toczącego się postępowania" - zastrzegła prok. Staros.

Policjanci zgubili notatnik służbowy (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik "po użyciu" w komendzie, wcześniej miał prowadzić auto
Przyczyny śmierci chłopaka ma wyjaśnić sekcja zwłok
Tajemnicza śmierć nastolatka. Są wyniki sekcji
TVN24
Taśma policyjna (zdjęcie ilustracyjne)
Przyjechali do pożaru, znaleźli ciało
TVN24

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: Miejski Reporter, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Prokuratura
