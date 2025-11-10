Zasadzka na trasie S8, odzyskali auto skradzione w Niemczech

Samochód marki Toyota Corolla został skradziony w Niemczech. Policjanci z wydziału kryminalnego komendy w Wołominie ustalili, że auto będzie przejeżdżało przez teren powiatu. Zaplanowali zasadzkę i na trasie S8 w Markach zatrzymali podejrzanego 25-latka.
"Policjanci odzyskali pojazd. Zatrzymany mężczyzna ma dość bogatą przeszłość kryminalną. Był także poszukiwany nakazem doprowadzenia przez Sąd Rejonowy w Wołominie do odbycia kary pozbawienia wolności" - podała policja w Wołominie.
Ostatecznie 25-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem samochodu i użycia jako autentycznej podrobionej tablicy rejestracyjnej.
Grozi mu kara do 10 lat więzienia.
Autorka/Autor: dg/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Wołomin