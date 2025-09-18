Groźny wpadek na A2, zderzyły się cztery auta

Wypadek na A2, utrudnienia w ruchu Źródło: OSP KSRG Bolimów - Ochotnicza Straż Pożarna w Bolimowie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o 9.39. Doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Jedna osoba trafiła do szpitala. Na miejscu były dwa zastępy straży pożarnej ze Skierniewic, jeden z Łowicza i jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej. Działania zakończyły się o godzinie 11.30 - przekazał st. kpt. Bartłomiej Wójcik, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach.

Informacje potwierdziła również policja. - Wypadek miał miejsce o godzinie 9.30. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Czynności trwały do godziny 11.30. Obecnie ruch na drodze już jest udrożniony. Na miejscu pracowała policyjna grupa dochodzeniowa - przekazała mł. asp. Aneta Placek, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach.

Czytaj także: Usłyszeli "atak, atak, atak!" i ruszyli do akcji. Zatrzymani odpowiedzą za okradanie willi

"Atak, atak, atak". Zatrzymania Źródło: mł. asp. Jakub Gontarek / Komenda Stołeczna Policji