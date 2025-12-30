Protest rolników (wideo archiwalne) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek w całej Polsce odbywają się protesty rolników przeciwko umowie Mercosur, która ma określić zasady handlu z krajami z bloku państw Ameryki Południowej.

"Protesty rolnicze są bezpośrednim skutkiem bierności, chaosu decyzyjnego i braku realnego wsparcia ze strony polskich polityków. Od miesięcy widzimy jedno: brak działań, brak dialogu i brak odpowiedzialności wobec rolników" - poinformował w poniedziałek w mediach społecznościowych Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników.

Na miejscu około 30 ciągników

Manifestacje nie ominą Mazowsza, gdzie rolnicy planują blokadę zjazdu z ronda w Wiskitkach w kierunku Mszczonowa. Protest na drodze krajowej numer 50 w godz. 10.30 - 15.00. Będą spore utrudnienia. Policja wydała komunikat i poinformowała o planowanych objazdach.

- Protest rozpoczął się zgodnie z zapowiedziami o godzinie 10.30 i potrwa do 15. Obecnie na miejscu w miejscowości Wiskitki na drodze krajowej numer 50 jest około 30 ciągników. Jest to droga dwupasmowa, zablokowany jest jeden pas ruchu, ruch odbywa się drugim – potwierdziła nam sierż. sztab. Monika Michalczyk, oficer prasowy Policji z Żyrardowa.

Zamknięte drogi, są objazdy

"Mogą występować utrudnienia na zjeździe i wyjeździe na autostradę A2. Kierowcy jadący od Grójca trasą DK50 w kierunku węzła Wiskitki proszeni są o kierowanie się na drogi S7, S8 lub W719" - zapowiadała wcześniej w mediach społecznościowych żyrardowska policja.

"Kierowcy jadący od Wyszogrodu w kierunku Sochaczewa muszą kierować się drogą W705 w kierunku miejscowości Skierniewice, a następnie DK70 i następnie W719 w kierunku Żyrardowa lub w Sochaczewie na DK 92 i następnie W579 w kierunku Grodziska Mazowieckiego" - dodała policja.

Ruch pojazdami osobowymi drogą DK50 od miejscowości Sochaczew w kierunku Żyrardowa będzie możliwy przez miejscowości: Janówek, Oryszew – Osada, Stary Drzewicz, Nowy Drzewicz do miejscowości Wiskitki ul. Błońska.

Rolnicy przeciwni Mercosur

Blokady pojawią się dziś w blisko 200 lokalizacjach całej Polski. Rolnicy poprzez protest wyrażają sprzeciw wobec planowanej umowie handlowej Unii Europejskiej z państwami Mercosur - Brazylią, Argentyną, Paragwajem, Urugwajem i Boliwią.

Umowa ta ustanowi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tych krajów, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol. Ostateczny tekst rozporządzenia zostanie uzgodniony w negocjacjach PE z państwami członkowskimi. Kraje czekają na klauzulę ochronną z ostatecznym głosowaniem nad całą umową handlową z Mercosurem.

Umowa miała być podpisana w grudniu 2025 r., obecnie mowa jest o styczniu 2026 r. W połowie grudnia przez Brukselę przetaczały się manifestacje rolników z różnych krajów Europy, w tym z Polski, Włoch i Francji. Farmerzy protestowali m.in. przeciwko umowie w obawie, że wprowadzenie preferencyjnych ceł na niektóre produkty rolne z Mercosuru uderzy w nich.