Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Protest rolników w Wiskitkach. Policja podpowiada objazdy

Protest rolników (zdjęcie ilustracyjne)
Protest rolników (wideo archiwalne)
Źródło: TVN24
We wtorek kierowców czekają utrudnienia na drodze krajowej numer 50. W Wiskitkach (Mazowieckie) rolnicy zablokowali jeden z dwóch pasów ruchu. Na miejscu jest około 30 ciągników. Policja informuje o objazdach.

We wtorek w całej Polsce odbywają się protesty rolników przeciwko umowie Mercosur, która ma określić zasady handlu z krajami z bloku państw Ameryki Południowej.

"Protesty rolnicze są bezpośrednim skutkiem bierności, chaosu decyzyjnego i braku realnego wsparcia ze strony polskich polityków. Od miesięcy widzimy jedno: brak działań, brak dialogu i brak odpowiedzialności wobec rolników" - poinformował w poniedziałek w mediach społecznościowych Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników.

Protesty rolników w całej Polsce. Blisko 200 miejsc na mapie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Protesty rolników w całej Polsce. Blisko 200 miejsc na mapie

TVN24

Na miejscu około 30 ciągników

Manifestacje nie ominą Mazowsza, gdzie rolnicy planują blokadę zjazdu z ronda w Wiskitkach w kierunku Mszczonowa. Protest na drodze krajowej numer 50 w godz. 10.30 - 15.00. Będą spore utrudnienia. Policja wydała komunikat i poinformowała o planowanych objazdach.

- Protest rozpoczął się zgodnie z zapowiedziami o godzinie 10.30 i potrwa do 15. Obecnie na miejscu w miejscowości Wiskitki na drodze krajowej numer 50 jest około 30 ciągników. Jest to droga dwupasmowa, zablokowany jest jeden pas ruchu, ruch odbywa się drugim – potwierdziła nam sierż. sztab. Monika Michalczyk, oficer prasowy Policji z Żyrardowa.

Zamknięte drogi, są objazdy

"Mogą występować utrudnienia na zjeździe i wyjeździe na autostradę A2. Kierowcy jadący od Grójca trasą DK50 w kierunku węzła Wiskitki proszeni są o kierowanie się na drogi S7, S8 lub W719" - zapowiadała wcześniej w mediach społecznościowych żyrardowska policja.

"Kierowcy jadący od Wyszogrodu w kierunku Sochaczewa muszą kierować się drogą W705 w kierunku miejscowości Skierniewice, a następnie DK70 i następnie W719 w kierunku Żyrardowa lub w Sochaczewie na DK 92 i następnie W579 w kierunku Grodziska Mazowieckiego" - dodała policja.

Ruch pojazdami osobowymi drogą DK50 od miejscowości Sochaczew w kierunku Żyrardowa będzie możliwy przez miejscowości: Janówek, Oryszew – Osada, Stary Drzewicz, Nowy Drzewicz do miejscowości Wiskitki ul. Błońska.

Rolnicy przeciwni Mercosur

Blokady pojawią się dziś w blisko 200 lokalizacjach całej Polski. Rolnicy poprzez protest wyrażają sprzeciw wobec planowanej umowie handlowej Unii Europejskiej z państwami Mercosur - Brazylią, Argentyną, Paragwajem, Urugwajem i Boliwią.

Umowa ta ustanowi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tych krajów, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol. Ostateczny tekst rozporządzenia zostanie uzgodniony w negocjacjach PE z państwami członkowskimi. Kraje czekają na klauzulę ochronną z ostatecznym głosowaniem nad całą umową handlową z Mercosurem.

Umowa miała być podpisana w grudniu 2025 r., obecnie mowa jest o styczniu 2026 r. W połowie grudnia przez Brukselę przetaczały się manifestacje rolników z różnych krajów Europy, w tym z Polski, Włoch i Francji. Farmerzy protestowali m.in. przeciwko umowie w obawie, że wprowadzenie preferencyjnych ceł na niektóre produkty rolne z Mercosuru uderzy w nich.

Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi

Michał Istel

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl, tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Żyrardowie

Udostępnij:
TAGI:
protestWarszawaRolnicy
Czytaj także:
Skradzione ogrodzenie
Ukradli ogrodzenie wraz z bramą i furtką
Powitanie Nowego Roku na placu Zamkowym (zdjęcie ilustracyjne)
Fajerwerki w sylwestra. Warszawa apeluje, ale nie zakazuje
Śródmieście
Atak nożownika w Żyrardowie. Podejrzany został zatrzymany
Brutalny atak nożownika. Kilkukrotnie ranił 45-latka
Na Pradze uratowano kobietę z trójką dzieci
Dramatyczne wołanie z kamienicy. "Ratunku, pomocy, ja mam roczne dziecko"
Praga Północ
Pożar mieszkania w Łomiankach
Seria pożarów w nocy. Dwie osoby nie żyją
Psy zagryzły kaczki w parku
"Wbiegły na taflę lodu pokrywającą zbiornik i zagryzły ptaki"
Mokotów
Swoim autem od razu przyciągnął uwagę policjantów
Tak udekorowanym autem wyjechał na drogę, skończyło się mandatem
Leżał w rowie, w jego domu ukrywał się poszukiwany (zdj. ilustracyjne)
Leżał w rowie, odwieźli go do domu. Tam ukrywał się poszukiwany 30-latek
Pożar altany na Bemowie
Altana stanęła w ogniu
Bemowo
Apelują o rezygnację z fajerwerków podczas zabaw sylwestrowych
"Huczna zabawa nie jest warta traumy zwierząt"
Śródmieście
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Od stycznia zmiany w Strefie Czystego Transportu
Ulice
Kobieta twierdzi, że ktoś ukradł z bagażu jej biżuterię (zdj. ilustracyjne)
Z bagażu rejestrowanego zginęła biżuteria. Sprawę bada policja
Włochy
Pożar w kamienicy na Pradze
Pożar kamienicy, nie żyje mężczyzna
Praga Północ
Zderzenie trzech aut w Tarczynie
Zderzenie trzech aut, droga była zablokowana
Mgła, zamglenia, trudne warunki na drogach
W gęstej mgle jechał z prędkością ponad 200 kilometrów na godzinę
Dwa auta niedaleko torów, policja wykluczyła akt dywersji (zdjęcie ilustracyjne)
Ktoś kręcił się przy torach, stały dwa auta. Sprawdzali, czy to akt dywersji
Wypadek w miejscowości Ligówko
Czołowe zderzenie na lokalnej drodze. Kierująca zginęła, troje rannych
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Przechodzień zaatakowany maczetą. Żołnierz usłyszał zarzut
Zatrzymany 36-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia
Spłonęły trzy kontenery. 36-latek usłyszał zarzut
Ochota
Pożar domu jednorodzinnego
Pożar domu jednorodzinnego. Jedna osoba nie żyje
Pożar na Grochowie
Pożar na Grochowie. "Doszło do wybuchu butli"
Praga Południe
Policjanci uratowali psa, który zawisł na ogrodzeniu
Pies zawisł na ogrodzeniu
Karambol na S8 w Warszawie
Karambol na trasie S8
Żoliborz
Ewakuacja na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Zwarcie instalacji na lotnisku. Ewakuowano halę odlotów
Włochy
Recyklomaty nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Recyklomaty nie dla wszystkich. "Stanowią barierę"
Klaudia Kamieniarz
Policja zatrzymała 45-latkę
Uwierzył w historię "lekarzy", przekazał 200 tysięcy złotych
Praga Południe
Policjanci interweniowali wobec Świętego Mikołaja na skuterze (zdjęcie ilustracyjne)
W stroju Świętego Mikołaja jechał skuterem bez świateł
W pożarze zginęła jedna osoba
Pożar budynku mieszkalnego, w środku strażacy znaleźli zwłoki
Karol Beyer, widok z kościoła św. Trójcy w kier. Mazowieckiej, ogrodu zakonu misjonarzy, kościoła Św. Krzyża, 1858
Wszedł na kopułę kościoła, by zobaczyć tajemniczy ogród
Piotr Bakalarski
Pożar pszczelarni w Wołominie
Paliły się ule, zginęły cztery pszczele rodziny
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki