W wypadku zginął pasażer. Kierowca pijany i poszukiwany listem gończym

Wypadek miał miejsce na drodze wojewódzkiej numer 631 około pięciu kilometrów przed Markami na wysokości miejscowości Sieraków w powiecie wołomińskim. Jak przekazał reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, który był na miejscu, na prostym odcinku drogi zderzyły się dwa samochody osobowe.
- Srebrny opel ma uszkodzony lewy bok. W dużo gorszym stanie jest drugi samochód, który zjechał z drogi i wjechał w drzewa, strażacy wycinali z niego poszkodowanych - podał.
Nie żyje jedna osoba
Informacje o zdarzeniu potwierdziliśmy w Komendzie Stołecznej Policji.
- Zgłoszenie do policji wpłynęło o godzinie 8.30 o czołowym zderzeniu dwóch aut osobowych opla i volkswagena. Niestety zmarł pasażer podróżujący volkswagenem. Do szpitala trafił natomiast 69-letni kierowca opla – poinformował naszą redakcję Bartłomiej Śniadała z KSP.
Dwa promile i zakaz prowadzenia aut
Badanie wykazało, że kierujący volkswagenem był nietrzeźwy. - Kierowca miał dwa promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna posiadał czynny zakaz kierowania pojazdami – dodał policjant.
Jak udało nam się ustalić, kierowca volkswagena był także poszukiwany listem gończym. To 29-letni Polak.
Utrudnienia pod Warszawą
Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej i policja. Jeden pas jezdni jest zablokowany, ruch odbywa się wahadłowo.
Autorka/Autor: ag
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl