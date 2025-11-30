Logo TVN Warszawa
Okolice

W wypadku zginął pasażer. Kierowca pijany i poszukiwany listem gończym

Wypadek pod Warszawą
Zderzenie dwóch aut
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
W niedzielę rano doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych w okolicy Marek. Jedna osoba zginęła. Kierowca jednego z aut miał dwa promile alkoholu i posiadał zakaz prowadzenia pojazdów. Był też poszukiwany listem gończym.

Wypadek miał miejsce na drodze wojewódzkiej numer 631 około pięciu kilometrów przed Markami na wysokości miejscowości Sieraków w powiecie wołomińskim. Jak przekazał reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, który był na miejscu, na prostym odcinku drogi zderzyły się dwa samochody osobowe.

- Srebrny opel ma uszkodzony lewy bok. W dużo gorszym stanie jest drugi samochód, który zjechał z drogi i wjechał w drzewa, strażacy wycinali z niego poszkodowanych - podał.

Nie żyje jedna osoba

Informacje o zdarzeniu potwierdziliśmy w Komendzie Stołecznej Policji.

- Zgłoszenie do policji wpłynęło o godzinie 8.30 o czołowym zderzeniu dwóch aut osobowych opla i volkswagena. Niestety zmarł pasażer podróżujący volkswagenem. Do szpitala trafił natomiast 69-letni kierowca opla – poinformował naszą redakcję Bartłomiej Śniadała z KSP.

Dwa promile i zakaz prowadzenia aut

Badanie wykazało, że kierujący volkswagenem był nietrzeźwy. - Kierowca miał dwa promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna posiadał czynny zakaz kierowania pojazdami – dodał policjant.

Jak udało nam się ustalić, kierowca volkswagena był także poszukiwany listem gończym. To 29-letni Polak.

Utrudnienia pod Warszawą

Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej i policja. Jeden pas jezdni jest zablokowany, ruch odbywa się wahadłowo.

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

