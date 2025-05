Przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa odwoławcza po śmierci 31-letniego Damiana Biskupskiego, który w kwietniu 2022 roku został kilkukrotnie raniony siekierą w głowę. W pierwszej instancji na 25 lat więzienia został skazany 46-letni dziś Rajmund M. Za niepoinformowanie organów ścigania wyrok usłyszało też dwóch jego kolegów.

O nieprawomocnym wyroku wydanego w ubiegłym roku przez Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi obszernie informowaliśmy na tvnwarszawa.pl. Do sądu odwoławczego trafiło siedem apelacji. Prokuratura stwierdziła, że wyrok dla Rajmunda M. był niewspółmierny i "rażąco niski". Oskarżyciel publiczny zawnioskował, żeby zabójcę Damiana Biskupskiego skazać na dożywocie i zwiększyć dziesięciokrotnie - do 200 tysięcy złotych - nawiązkę na rzecz matki zabitego 31-latka.

"Wierzę, że dobro zwycięży"

Wyłączył światło i sobie poszedł

- On poszedł, usłyszałem, jak zamyka furtkę. A po chwili ktoś zapukał do drzwi. I to był ten chłopak (późniejsza ofiara zabójstwa - red.) - mówił M. podczas wizji lokalnej. Dalej - zdaniem skazanego nieprawomocnie na zabójstwo - było tak: Damian Biskupski miał mu powiedzieć, że przyszedł ściągnąć dług dla Rafała Ż. - Chciał wziąć mi telefon, mówił, żebym dał mu fanty. Wziął do ręki kurtkę, a tam był mój nóż, on mi go dołożył do szyi - relacjonował podczas wizji lokalnej Rajmund M.