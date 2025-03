Wschodnia Obwodnica Warszawy. Po 10 latach sporów zaczynają wszystko od nowa

Węzeł Wschód (Zakręt) Wschodniej Obwodnicy Warszawy Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

"Wychodzimy z impasu" - tak zapowiada przygotowania do budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Trasa nie powstała od 10 lat z powodu "sporów formalno-prawno-środowiskowych". Teraz wszystko ląduje w koszu i tworzenie dokumentacji zaczyna się od nowa.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada wyjście impasu związanego z budową ostatniej części Warszawskiego Węzła Drogowego. Ma plan.

"Zaczniemy od przygotowania dokumentów do ogłoszenia przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Równocześnie wycofamy wnioski złożone w 2015 roku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku. Umożliwi nam to wszczęcie postępowania przetargowego, które wyłoni biuro projektowe" - wyjaśnia w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Do zadań wyłonionego biura projektowego będzie zaliczać się ponowne przeanalizowanie możliwych wariantów przebiegu nowej trasy, z uwzględnieniem tuneli. Jak zapowiada GDDKiA, będą brane pod uwagę nowoczesne technologie oraz dotychczasowe doświadczenia w realizacji takich obiektów. "Konsekwencją prac będzie wskazanie przebiegu trasy, najkorzystniejszego pod kątem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym" - podkreśla.

Efektem ma być budowa 14-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej pomiędzy węzłem Warszawa Wschód a węzłem Drewnica na ekspresowej "8". - Tym samym przerywamy trwający niemal 10 lat spór formalno-prawno-środowiskowy, który uniemożliwiał przygotowanie i realizowanie tej niezwykle ważnej inwestycji drogowej - mówi Szymon Piechowiak, rzecznik GDDKiA.

"Weźmiemy pod uwagę opinie społeczeństwa"

W trakcie prowadzenia prac projektowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zorganizuje spotkania informacyjne. "Będzie to czas na składanie wniosków do zaproponowanych rozwiązań. Weźmiemy pod uwagę opinie społeczeństwa, a projektanci przeanalizują wszystkie zgłoszenia" - zapewnia.

Po wykonaniu analizy wielokryterialnej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złoży do RDOŚ w Warszawie nowy wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej. "Wydana decyzja wskaże nam wariant, dla którego opracowane zostaną szczegółowe rozwiązania techniczne" - wyjaśnia.

Jak zapowiada, kolejnymi krokami będzie wykonanie projektu budowlanego, następnie uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz roboty budowlane w terenie. GDDKiA wyliczyła, że przy sprawnym przebiegu prac projektowych i uzyskiwaniu niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji szacowane lata realizacji inwestycji to 2032-2035.

Wschodnia Obwodnica Warszawy - koniec drogi w Zakręcie Wschodnia Obwodnica Warszawa - obecnie droga kończy się w miejscowości Zakręt Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wschodnia Obwodnica Warszawa - obecnie droga kończy się w miejscowości Zakręt Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wschodnia Obwodnica Warszawa - obecnie droga kończy się w miejscowości Zakręt Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wschodnia Obwodnica Warszawa - obecnie droga kończy się w miejscowości Zakręt Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wschodnia Obwodnica Warszawa - obecnie droga kończy się w miejscowości Zakręt Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wschodnia Obwodnica Warszawa - obecnie droga kończy się w miejscowości Zakręt Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wschodnia Obwodnica Warszawa - obecnie droga kończy się w miejscowości Zakręt Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wschodnia Obwodnica Warszawa - obecnie droga kończy się w miejscowości Zakręt Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Nie może powstać od 10 lat

Brakujący fragment obwodnicy Warszawy powstaje już od 10 lat. Wciąż nie istnieje przez toczące się sprawy sądowe.

Początek sięga roku 2015. Wówczas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpiła do RDOŚ w Warszawie z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy. To bardzo ważny dokument, pozwalający w kolejnym etapie uzyskać pozwolenie na budowę.

GDDKiA w projekcie poprowadziła trasę od węzła Warszawa Wschód w Zakręcie, przez nasyp w centrum Wesołej, i dalej przez Ząbki do trasy S8.

Niespełna dwa lata później okazało się, że dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie mieszka w pobliżu planowanej trasy. Aby nie być posądzonym o stronniczość, podjął decyzję o wyłączeniu stołecznego RDOŚ z procedury decyzyjnej. Sprawa WOW trafiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Sądowa przepychanka

W lutym 2021 roku rozpoczął się spór, która trwał do dzisiaj. Wtedy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił decyzje środowiskowe wydane przez RDOŚ w Białymstoku. Jako podstawę wskazał, że nie było prawnych podstaw, aby sprawę warszawskiej obwodnicy przenosić do Białegostoku.

Spór trafił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). I tak przez trzy lata w sądach zapadały wyroki, od których GDOŚ i stowarzyszenia ekologiczne składały odwołania i skargi kasacyjne.

Dla krótszego odcinka S17 Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW), Drewnica - Ząbki, 7 listopada 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA w Warszawie z 20 października 2023 roku oraz skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez WSA. Rozprawa zaplanowana jest na 21 marca 2025 roku.

Z kolei 30 stycznia 2024 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną decyzję GDOŚ, w której ten uchylił w całości decyzję RDOŚ w Białymstoku i umorzył prowadzone przez RDOŚ postępowanie administracyjne. Akta zostały przekazane do GDOŚ. Dotyczy to odcinka S17 Ząbki - Warszawa Wschód (Zakręt), czyli dłuższego z dwóch brakujących fragmentów WOW.

"Ze względu na niedające się przewidzieć, w realnej perspektywie, zakończenie sporu formalno-sądowo-środowiskowego, zdecydowaliśmy się wyjść z tego impasu. Niezależnie od wyniku sporu i tak musielibyśmy zaktualizować dokumentację, która stała się nieaktualna. Teraz przyspieszymy te działania" - tłumaczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wschodnia Obwodnica Warszawy - centrum Wesołej Wschodnia Obwodnica Warszawy planowana jest przez dzielnicę Wesoła Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wschodnia Obwodnica Warszawy planowana jest przez dzielnicę Wesoła Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wschodnia Obwodnica Warszawy planowana jest przez dzielnicę Wesoła Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wschodnia Obwodnica Warszawy planowana jest przez dzielnicę Wesoła Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Wschodnia Obwodnica Warszawy planowana jest przez dzielnicę Wesoła Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Do domknięcia ringu brakuje około 14-kilometrowego odcinka

Kierowcy mają obecnie do dyspozycji 68 kilometrów trasy wchodzącej w skład Warszawskiego Węzła Drogowego. Jego realizacja rozpoczęła się w 2008 r. od odcinka o długości 10,4 km pomiędzy węzłami Konotopa i Powązkowska w ciągu S8. Następnie w 2013 r. zakończyła się budowa 20 km S2 Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) oraz 7 km odcinka S8 pomiędzy węzłami Modlińska i Marki. "Odcinek S8 Powązkowska - Modlińska, czyli tzw. Trasę Armii Krajowej, oddaliśmy do ruchu w 2015 r." - zaznacza GDDKiA.

Północna część Warszawskiego Węzła Drogowego, którą tworzy trasa S8, została uzupełniona w 2017 r. o dwa kilometry między węzłami Marki i Drewnica, czyli część ekspresowej obwodnicy Marek. Od grudnia 2020 r. kierowcy mogą korzystać z kolejnych 15 km S2 POW wraz z nowym mostem na Wiśle. "Rok później oddaliśmy do ruchu ostatnie 4,6 km trasy S2 Puławska - Warszawa Wilanów z tunelem pod Ursynowem o długości 2,3 km. Wiosną 2021 r. otwarty został węzeł Lubelska, spinający autostradę A2 i dwie drogi ekspresowe: S2 oraz S17. Zwieńczeniem 2022 r. było oddanie do ruchu trasy głównej S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód (Zakręt)" - podaje GDDKiA.

Do domknięcia ringu brakuje około 14-kilometrowego odcinka WOW od węzła Drewnica na skrzyżowaniu z S8 do węzła Warszawa Wschód (Zakręt), co uniemożliwia docelowe rozłożenie ruchu na obwodnicy stolicy. Dziś wielu kierowców z powodu braku Wschodniej Obwodnicy Warszawy jeździ drogami wojewódzkimi nr 631, 637 i 638 oraz ulicami Wesołej, by móc skorzystać z węzła Warszawa Wschód, a jeśli jadą w kierunku Krakowa, wybierają północno-zachodnią część ringu.

"Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021, najbardziej obciążonym fragmentem ringu jest obecnie odcinek S8 na wysokości Powązek (ze średnim dobowym ruchem blisko 200 tys. pojazdów) oraz most Grota Roweckiego (blisko 186 tys. pojazdów)" - podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z kolei od oddania do użytkowania tunelu pod Ursynowem w ciągu S2 POW korzysta z niego średnio dziennie ok. 77 tys. pojazdów. W październiku 2023 r. jednego dnia było ich nawet ponad 110 tys.

Przygotowania dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy ruszają od nowa Źródło: GDDKiA

Niespełna 3,5 kilometrowy gotowy odcinek Wschodniej Obwodnicy Warszawy S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód (Zakrętu) to jedyny wybudowany fragment WOW Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód (Zakrętu) to jedyny wybudowany fragment WOW Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód (Zakrętu) to jedyny wybudowany fragment WOW Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód (Zakrętu) to jedyny wybudowany fragment WOW Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl