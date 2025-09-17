Wstrzymują sprzedaż biletów WKD w stacjonarnych automatach

Pociągi na szlaku Podkowa Leśna Główna–Grodzisk Mazowiecki Radońska jeżdżą od soboty po obydwu torach bez ograniczeń Źródło: Łukasz Wieczorek

Bilety WKD można kupić w kasach zlokalizowanych na stacjach: Grodzisk Maz. Radońska, Podkowa Leśna Główna, Komorów, Pruszków, Warszawa Zachodnia, Warszawa Ochota i Warszawa Śródmieście. Godziny pracy kas dostępne są przy okienku kasowym oraz na stronie internetowej w zakładce "Linia".

Bilety można także kupić w biletomacie w pociągu WKD - automat zlokalizowany jest zawsze od strony kabiny maszynisty zwróconej w kierunku Warszawy (płatność bezgotówkowa), w aplikacjach mobilnych mPay i SkyCash oraz za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej.

"W przypadku pierwszego zakupu biletów za pośrednictwem aplikacji mobilnych, czy systemu sprzedaży internetowej konieczne jest zarejestrowanie Użytkownika, tj. założenie konta" - wyjaśnił przewoźnik.