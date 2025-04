Dwie kolizje na S8 w popołudniowym szczycie

Kolizje na S8 i utrudnienia Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

W środę na trasie S8 doszło do dwóch kolizji, które spowodowały spore utrudnienia. Najpierw zderzyły się dwa auta osobowe, później bus z tirem.

Do obu zdarzeń doszło na trasie S8 przed węzłem Mory. W korku stoją kierowcy poruszający się trasami S8, S2 i A2. Według Artura Węgrzynowicza z tvnwarszawa.pl, ma on kilka kilometrów.

Policja przekazała, że to efekt dwóch kolizji, do których doszło w tym samym miejscu i w odstępie około 10 minut. - O 13.46 otrzymaliśmy zgłoszenie o zderzeniu lexusa i citroena. Dwa pasy w kierunku Warszawy zostały zablokowane, nie było osób poszkodowanych. Dziesięć minut później doszło do kolizji w tym samym miejscu. Zderzyły się bus i ciężarówka. W tym zdarzeniu również nikt nie ucierpiał i zablokowane były dwa pasy w tym samym kierunku - przekazał nam Paweł Chmura z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

