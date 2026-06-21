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Okolice

Poszukiwane auto i kierowca

Toyota trafiła na policyjny parking
Toyota trafiła na policyjny parking
Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno
Policjanci zwrócili uwagę na Toyotę z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi. Okazało się, że samochód był poszukiwany. Podobnie, jak 46-letni kierowca, obywatel Łotwy.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Tarczynie w trakcie patrolowania Woli Mrokowskiej (Mazowieckie) zauważyli zaparkowaną na poboczu Toyotę na niemieckich tablicach rejestracyjnych. Sprawdzili auto w policyjnych bazach i okazało się, że widnieje w Systemie Informacyjnym Schengen, jako podlegające zatrzymaniu do postępowania karnego prowadzonego w Niemczech.

46-latek figurował w systemie jako osoba poszukiwana

"W trakcie kontroli na miejscu pojawił się również użytkownik pojazdu, który wracał z zakupów. Sprawdzenie jego danych w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że 46-letni obywatel Łotwy również figuruje w System Informacyjny Schengen, jako osoba poszukiwana. Zgodnie z obowiązującymi procedurami powiadomiono Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji" - przekazuje w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy policji w Piasecznie.

Samochód trafił na policyjny parkingu. Sprawdzany jest też dokładnie kierowca. Od tych ustaleń zależy dalszy tok postępowania.

Największa w Europie baza policyjnych danych

System Informacyjny Schengen to największa w Europie baza danych, w której przetwarzane są określone przepisami kategorie danych osób oraz przedmiotów poszukiwanych i wprowadzanych do systemu przez państwa strefy Schengen, do której należy również Polska. Dzięki temu można ustalić, czy na przykład odnaleziony przez policję pojazd, został utracony na terenie kraju Unii Europejskiej.

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Tagi:
PolicjaPiasecznoposzukiwanisamochody
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