Jechał za szybko, to był początek jego kłopotów

29-latek został zatrzymany za przekroczenie prędkości. To był początek jego kłopotów. Okazało się, że nie ma prawa jazdy, a auto prowadził pod wpływem narkotyków.

Funkcjonariusze tamtejszej "drogówki" z Piaseczna na ulicy Słonecznej w Starej Iwicznej zatrzymali kierującego volkswagenem. Jak podali, przyczyną było przekroczenie przez niego dozwolonej prędkości o 35 kilometry na godzinę. Początkowo wydawało się, że jest to jedna z wielu kontroli drogowych, jednak po chwili stało się jasne, że to dopiero początek większych kłopotów 29-latka.

Nie miał prawa jazdy

Sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.

- Jego zachowanie również wzbudziło podejrzenia mundurowych, a przeprowadzone badanie potwierdziło, że prowadził on auto pod wpływem środków odurzających. 29-latek przyznał, że dzień wcześniej zażywał narkotyki - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

29-latek odpowie za wykroczenia związane z przekroczeniem prędkości i jazdę bez uprawnień, a także za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających. Grozi mu do trzech lat więzienia.

"Igranie z życiem"

Policjanci przypominają, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu czy narkotyków.

"To skrajna nieodpowiedzialność i igranie z życiem – nie tylko własnym, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Osoby odurzone mają spowolniony czas reakcji, zaburzoną koordynację ruchową i trudności w ocenie sytuacji na drodze. Pamiętajmy o tym, że nietrzeźwi i odurzeni kierowcy są sprawcami wielu tragicznych wypadków, w których giną niewinni ludzie" - podkreślili. I zaapelowali do kierwoców, by nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu ani narkotyków.