W nocy potrącił dwoje pieszych i odjechał

Wypadek na przejściu dla pieszych w Siedlcach
Siedlce (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
W nocy na przejściu dla pieszych potrącił dwie starsze osoby i odjechał. Został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Usłyszał zarzuty i został objęty dozorem policyjnym.

W niedzielę, 16 listopada, ok. godz. 3:30 na oznakowanym i oświetlonym przejściu dla pieszych w Siedlcach doszło do poważnego wypadku. Kierowca toyoty potrącił 67-letnią kobietę oraz 76-letniego mężczyznę, którzy wchodzili na przejście.

"Nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając poszkodowanym pomocy. Oboje piesi, z obrażeniami ciała, zostali przewiezieni przez do szpitala" - informuje kom. Ewelina Radomyska z siedleckiej policji. "Dzięki intensywnej pracy funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, sprawca został szybko ustalony i zatrzymany. 52-letni mieszkaniec Siedlec trafił do policyjnego aresztu" – dodaje.

Wypadek na przejściu dla pieszych w Siedlcach
Wypadek na przejściu dla pieszych w Siedlcach
Źródło: Policja Siedlce

16 listopada mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku, a prokurator zastosował wobec dozór policyjny, ma też zakaz opuszczania kraju.

Dwie godziny, trzy wypadki, trzy osoby nie żyją
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dwie godziny, trzy wypadki, trzy osoby nie żyją

Policja apeluje do kierowców.

  • Ustępuj pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu oraz wchodzącym na nie.
  • Zachowuj szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych, zwłaszcza w godzinach nocnych i przy ograniczonej widoczności.
  • Dostosuj prędkość do warunków na drodze i miej świadomość, że pieszy w zderzeniu z pojazdem zawsze jest stroną najbardziej poszkodowaną.
  • Pamiętaj, że ucieczka z miejsca wypadku jest przestępstwem i dodatkowo obciąża sprawcę.

 I do pieszych.

  • Dbajcie o własną widoczność - noście elementy odblaskowe, szczególnie po zmroku i poza terenem zabudowanym, ale również w mieście.
  • Odblask może uratować życie - kierowca zauważy was nawet z kilkudziesięciu metrów więcej.
  • Przed wejściem na przejście upewnijcie się, że pojazd rzeczywiście się zatrzymuje.
  • Korzystajcie z chodników, poboczy oraz wyznaczonych przejść.
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Siedlce

