W nocy potrącił dwoje pieszych i odjechał

Siedlce (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę, 16 listopada, ok. godz. 3:30 na oznakowanym i oświetlonym przejściu dla pieszych w Siedlcach doszło do poważnego wypadku. Kierowca toyoty potrącił 67-letnią kobietę oraz 76-letniego mężczyznę, którzy wchodzili na przejście.

"Nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając poszkodowanym pomocy. Oboje piesi, z obrażeniami ciała, zostali przewiezieni przez do szpitala" - informuje kom. Ewelina Radomyska z siedleckiej policji. "Dzięki intensywnej pracy funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, sprawca został szybko ustalony i zatrzymany. 52-letni mieszkaniec Siedlec trafił do policyjnego aresztu" – dodaje.

Wypadek na przejściu dla pieszych w Siedlcach Źródło: Policja Siedlce

16 listopada mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku, a prokurator zastosował wobec dozór policyjny, ma też zakaz opuszczania kraju.

Policja apeluje do kierowców.

Ustępuj pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu oraz wchodzącym na nie.

Zachowuj szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych, zwłaszcza w godzinach nocnych i przy ograniczonej widoczności.

Dostosuj prędkość do warunków na drodze i miej świadomość, że pieszy w zderzeniu z pojazdem zawsze jest stroną najbardziej poszkodowaną.

Pamiętaj, że ucieczka z miejsca wypadku jest przestępstwem i dodatkowo obciąża sprawcę.

I do pieszych.

Dbajcie o własną widoczność - noście elementy odblaskowe, szczególnie po zmroku i poza terenem zabudowanym, ale również w mieście.

Odblask może uratować życie - kierowca zauważy was nawet z kilkudziesięciu metrów więcej.

Przed wejściem na przejście upewnijcie się, że pojazd rzeczywiście się zatrzymuje.

Korzystajcie z chodników, poboczy oraz wyznaczonych przejść.

OGLĄDAJ: Czarzasty marszałkiem. Komentarze prosto z Sejmu