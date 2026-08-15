Okolice Zjechał kamperem z jezdni i uderzył w bariery Oprac. Katarzyna Kędra |

Kierujący kamperem uderzył w bariery na S8 Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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- O 12.50 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na trasie S8, na wysokości miejscowości Kostowiec w kierunku Warszawy, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn kierujący kamperem wjechał w bariery. Dwie z pięciu podróżujących pojazdem osób trafiły do szpitala. Policjanci przebadali kierowcę na zawartość alkoholu, był trzeźwy - przekazał nam Rafał Markiewicz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu był Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl. - Kierowca zjechał z jezdni, odbił się od barierek energochłonnych, a następnie obrócił i wbił bokiem w ekrany. Samochód uderzył w nie z taką siłą, że metalowy filar ekranów wbił się do środka pojazdu. Część mebli znajduje się poza kamperem. W tym momencie służby wycinają bariery energochłonne, żeby wyciągnąć samochód z pobocza - podał nasz reporter.

Kamper wjechał w bariery na trasie S8 Kamper wjechał w bariery na trasie S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Kamper wjechał w bariery na trasie S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Kamper wjechał w bariery na trasie S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Kamper wjechał w bariery na trasie S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Kamper wjechał w bariery na trasie S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Kamper wjechał w bariery na trasie S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Kamper wjechał w bariery na trasie S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Kamper wjechał w bariery na trasie S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Jak dodał, na miejscu pracuje również policja.

Zablokowany był jeden pas jezdni, ruch odbywał się drugim. Po 15.30 utrudnienia się zakończyły.