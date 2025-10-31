Dwa auta w barierkach. Utrudnienia na S2

Samochód wpadł w bariery na S2 Źródło: tvnwarszawa.pl

Na trasie S2 pomiędzy węzłami Konotopa i Pruszków zderzyły się dwa samochody osobowe. Oba wylądowały w barierkach.

Są utrudnienia w ruchu, informację o nich podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Poznania. Utrudnienie powstało około godz. 09.30. Przewidywany czas trwania utrudnienia: 3 godziny" - podano.

Utrudnienia występują zarówno na trasie S2 jaki i S8. Według map Google utrudnienia na S2 są poważniejsze, zaczynają się już za węzłem Opacz.

