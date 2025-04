"Ukradł pieniądze i biżuterię". Policja publikuje zdjęcia podejrzewanego

Policja publikuje wizerunek podejrzewanego mężczyzny Źródło: KMP Radom

Policjanci z Radomia opublikowali wizerunek mężczyzny, który mógł włamać się do jednego z mieszkań na terenie miasta. Proszą o kontakt osoby, które mogą go rozpoznać.

Do przestępstwa doszło w środę, 16 kwietnia, na ulicy Olsztyńskiej w Radomiu.

"Sprawca poprzez uszkodzenie drzwi włamał się do jednego z mieszkań i ukradł m.in. pieniądze oraz biżuterię. Miał też zamalować wizjery w drzwiach wejściowych do sąsiednich mieszkań" - opisała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Policja publikuje wizerunek podejrzewanego mężczyzny Źródło: KMP Radom

Policjanci opublikowali wizerunek mężczyzny podejrzewanego o to przestępstwo. Proszą o pomoc wszystkie osoby, które go rozpoznają lub mogą przyczynić się do ustalenia jego tożsamości o kontakt z policjantami z Komisariatu II Policji w Radomiu pod numer telefonu 47 701 33 45 lub 47 701 33 11.