Okolice Koniec kary był dla niech też końcem pobytu w Polsce

Do zdarzenia doszło w Radomiu (Mazowsze) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: NOSG

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Strażnicy graniczni z Radomia czekali przez zakładem karnym, a gdy tylko mężczyźni w wieku 22 i 24 lat przekroczyli bramę, sprawdzili legalność ich pobytu w Polsce.

"Ze względu na uznanie dalszego pobytu cudzoziemców za zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego wszczęto wobec nich postępowania administracyjne. Wydane decyzje o zobowiązaniu do powrotu podlegają przymusowemu wykonaniu. Wobec mężczyzn orzeczono również zakazy ponownego wjazdu na terytorium państw strefy Schengen na okres od pięciu do 10 lat" - przekazuje Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Jeden z obywateli Ukrainy został doprowadzony do przejścia granicznego w Dorohusku i przekazany ukraińskiej służbie granicznej. Wobec drugiego funkcjonariusze skierowali do Sądu Rejonowego w Radomiu wniosek o umieszczenie w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. I tam też trafił.

1320 kontroli, 5,5 tysiąca osób

Od początku tego roku funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Radomiu przeprowadzili ponad 1320 kontroli legalności pobytu wobec 5,5 tysiąca cudzoziemców.

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"W przypadku 220 osób, które naruszyły przepisy pobytowe, postępowania zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu. Wśród nich było 50 cudzoziemców, których pobyt stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Po zakończonych czynnościach osoby te zostały przymusowo doprowadzone do drogowych lub lotniczych przejść granicznych i wydalone z terytorium Polski lub postanowieniem sądu umieszczone w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców do czasu realizacji deportacji" - dodaje Dagmara Bielec.