Okolice

Wypadek na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania. Zginął pracownik

Śmierć na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie (zdjęcie ilustracyjne)
Pruszków (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Urząd miejski w Pruszkowie poinformował o tragicznym wypadku na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania. Jak podano, zginął 55-letni pracownik MZO. Przyczyny zdarzenia bada prokuratura.

"Z przykrością informujemy, że dziś, tj. 26 sierpnia 2025 roku, na terenie bazy Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku komunikacyjnego. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 55-letni pracownik Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie" - poinformował w komunikacie Urząd Miasta Pruszkowa.

Apel do mieszkańców

Urzędnicy zaznaczyli, że przyczyny wypadku bada Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. Z kolei Miejski Zakład Oczyszczania deklaruje udzielenie wszelkiego wsparcia rodzinie zmarłego pracownika.

"Prezydent Miasta Pruszkowa Piotr Bąk wraz z władzami samorządowymi oraz zarząd i rada nadzorcza Miejskiego Zakładu Oczyszczania składają wyrazy głębokiego współczucia i kondolencje rodzinie tragicznie zmarłego pracownika. Zwracamy się do Państwa z prośbą o uszanowanie prywatności rodziny zmarłego i powstrzymanie się od spekulacji dotyczących przyczyn tej tragedii" - podkreślili urzędnicy.

Autorka/Autor: katke/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pruszków
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki