Wypadek na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania. Zginął pracownik

"Z przykrością informujemy, że dziś, tj. 26 sierpnia 2025 roku, na terenie bazy Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku komunikacyjnego. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 55-letni pracownik Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie" - poinformował w komunikacie Urząd Miasta Pruszkowa.

Apel do mieszkańców

Urzędnicy zaznaczyli, że przyczyny wypadku bada Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. Z kolei Miejski Zakład Oczyszczania deklaruje udzielenie wszelkiego wsparcia rodzinie zmarłego pracownika.

"Prezydent Miasta Pruszkowa Piotr Bąk wraz z władzami samorządowymi oraz zarząd i rada nadzorcza Miejskiego Zakładu Oczyszczania składają wyrazy głębokiego współczucia i kondolencje rodzinie tragicznie zmarłego pracownika. Zwracamy się do Państwa z prośbą o uszanowanie prywatności rodziny zmarłego i powstrzymanie się od spekulacji dotyczących przyczyn tej tragedii" - podkreślili urzędnicy.