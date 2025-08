Mieszkańcy Pruszkowa narzekają na hałaśliwe samoloty Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Kluczowe fakty: W 2024 roku Lotnisko Chopina obsłużyło 21 283 973 pasażerów. To wzrost o 15,1 procent względem roku 2023 i 12,8 procent względem 2019.

Obowiązująca obecnie cisza nocna została wprowadzona w 2018 roku. Rosnąca więc dynamicznie po zakończeniu pandemii liczba lotów sprawia, że w ciągu dnia częstotliwość operacji jest jeszcze większa.

Mieszkańcy Pruszkowa skarżą się na ogromny hałas. - Zdarza się, że między 22 a północą starty odbywają się jeszcze co kilka minut, więc co chwilę słychać ryk silników - opowiada Klaudia.

Okęcie posiada dwa pasy startowe. Droga Startowa 1 przebiega w kierunku Ursynów-Ursus. Startujące z niej i lądujące na niej samoloty przelatują na niskim pułapie także nad Piastowem i Pruszkowem. Mieszkańcy drugiej z miejscowości skarżą się, że hałas jest coraz większy i częstszy.

- Trzy lata temu pisaliście Państwo o hałasie wywoływanym przez samoloty nad Piasecznem. Teraz to samo dzieje się nad Pruszkowem. Co kilka minut słychać niesamowity ryk silników, również w nocy. Samoloty latają bardzo nisko, bez poszanowania norm hałasu i bezpieczeństwa. Nie zawsze tak było. Około dwa, trzy lata temu zmieniono korytarze lotów i skierowano samoloty nad Pruszków. Od tamtej pory lotów jest coraz więcej. - pisze na Kontakt24 mieszkaniec Pruszkowa.

Pojechaliśmy sprawdzić sytuację w rejonie ulicy Długiej, w piątek około godziny 13. Faktycznie na miejscu słychać donośny hałas startujących samolotów. Jest jeszcze bardziej uciążliwy z powodu częstotliwości lotów, które odbywają się w tym miejscu co kilka minut.

- Sam pan słyszy, hałas jest ogromny. Po południu nie mam jak w domu telewizji oglądać, bo nic nie słyszę. Kiedyś, to nie był taki problem. Od dwóch lat jest coraz gorzej. - mówi jedna z mieszkanek przy ulicy Szkolnej.

Z relacji mieszkańców Pruszkowa zgodnie wynika, że problem hałasu jest szczególnie dotkliwy wieczorami.

- Przeloty samolotów nad Pruszkowem nie są nowością, ale w ostatnich tygodniach ich obecność na niebie jest bardziej odczuwalna dla mieszkańców. Problem dotyczy maszyn, które startują z Lotniska Chopina. Wydaje się, że w chwili przelatywania nad miastem są jeszcze na dość niskiej wysokości, więc huk silników niesie się po okolicy bardziej niż zwykle. Słychać je nawet przy zamkniętych oknach. Jest to uciążliwe zwłaszcza w nocy, kiedy inne dźwięki z otoczenia milkną. Zdarza się, że między 22 a północą starty odbywają się jeszcze co kilka minut, więc co chwilę słychać ryk silników - opowiada Klaudia. - Warto też zauważyć, że ten huk słychać nie tylko, kiedy samoloty lecą bezpośrednio nad Pruszkowem. Kiedy przelatują nad sąsiednimi miejscowościami, dźwięk i tak niesie się nad miastem - dodaje.

Cisza nocna obowiązuje, ale z wyjątkami

Od marca 2018 roku mieszkańców chroni tzw. "cisza nocna". W jej ramach obowiązuje zakaz planowania odlotów i przylotów w godzinach 23:30-5:30. Lotnisko zapewnia, że jej przestrzega, ale co do zasady są wyjątki.

- W myśl zasady, dopuszczone jest wykonywanie rejsów opóźnionych z przyczyn niezależnych od przewoźnika, rejsów humanitarnych, wojskowych, rządowych, medycznych czy awaryjnych. Należy pamiętać, że Lotnisko Chopina funkcjonuje całą dobę i jest często wybierane jako zapasowe właśnie w nagłych, awaryjnych przypadkach. - pisze Piotr Rudzki ze spółki Polskie Porty Lotnicze.

Cisza nocna obowiązuje przez sześć godzin. Nie oznacza to jednak, że w godzinach bliskich jej rozpoczęciu i zakończeniu odbywa się niewiele lotów. W środę pomiędzy godziną 5:30 a 7:00 z lotniska Chopina wystartowało 28 samolotów. Daje to średnio start co około trzy minuty. Natomiast w godzinach 21:00-23:30 wystartowały 32 maszyny, czyli średnio jeden na niecałe pięć minut.

Bez zmian od 10 lat

Każdy z naszych rozmówców przyznawał, że problem nasilił się w ostatnich latach. W związku z tym sprawdziliśmy czy w ostatnim czasie w jakikolwiek sposób zmieniły się procedury startów i lądowań na pasie DS1. Zapytaliśmy o to Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, która czuwa nad operacjami lotniczymi w całym kraju. Odpowiedź jest jasna - od dawna nic się nie zmieniło.

"Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie wprowadzała żadnych zmian w standardowych procedurach odlotu dla kierunku 29 (starty w stronę Ursusa, Piastowa i Pruszkowa) w ich początkowych segmentach obejmujących obszar m. in. Pruszkowa od blisko 10 lat. Nie jest to możliwe z uwagi na wyznaczony Obszar Ograniczonego Użytkowania na tym terenie" - zaznaczył Marcin Hadaj, rzecznik prasowy PAŻP.

Rozwój oznacza większą liczbę lotów

Z roku na rok lotnisko Chopina notuje jednak coraz większą liczbę operacji lotniczych oraz odprawionych pasażerów. Po latach naznaczonych pandemią COVID-19 w ostatnim okresie wzrost liczby lotów jest tym bardziej zauważalny.

W 2024 roku lotnisko obsłużyło 21 283 973 pasażerów. To wzrost o 15,1 procent względem roku 2023 i 12,8 procent względem 2019. W zeszłym roku Okęcie odnotowało 183 685 operacji lotniczych. To o 10,4 procent więcej niż w roku 2023. Co ciekawe, jest to jednak o wynik wciąż niższy od lat 2018 i 2019. Oznacza to, że liczba lotów nadal nie wróciła do tej sprzed pandemii.

Ten rok również zapowiada się na rekordowy. Jak poinformowało lotnisko, w samym kwietniu odprawiono 1,82 miliona podróżujących. W poprzednich latach taki wynik zarezerwowany był jedynie dla miesięcy wakacyjnych. Względem kwietnia 2024 roku liczba pasażerów wzrosła o 14,6 procent.

