Pod kołami samochodu zginął rowerzysta, kierowca uciekł

Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono szczątki przypominające drona w powiecie białobrzeskim
Źródło: Google Earth
Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w miejscowości Promna-Kolonia (województwo mazowieckie). Zmarł 75-letni rowerzysta potrącony przez kierowcę samochodu osobowego. Mężczyzna uciekł z miejsca wypadku. Niedługo później policja zatrzymała podejrzewanego. Był pijany.

W niedzielę po godzinie 16 policjanci z Białobrzegów otrzymali zgłoszenie o wypadku w miejscowości Promna-Kolonia na drodze lokalnej przy trasie S7. Do zdarzenia doszło na nieoświetlonym łuku drogi, poza terenem zabudowanym.

- Kierujący pojazdem osobowym marki Opel najechał na jadącego w tym samym kierunku 75-letniego rowerzystę, który w wyniku poniesionych obrażeń zmarł na miejscu wypadku. Kierowca opla uciekł z miejsca zdarzenia - przekazała nam starsza aspirant Joanna Golus z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.

39-latek został zatrzymany przez policjantów około godziny 20. - W chwili zatrzymania miał on około dwa i pół promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie - powiedziała Golus.

Na poniedziałek zaplanowano czynności procesowe z zatrzymanym mężczyzną.

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

