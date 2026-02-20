Podwójne zabójstwo w Raciążu. 29-latek usłyszał zarzut. Grozi mu dożywocie

Podwójne zabójstwo w Raciążu. Zarzuty dla 29-latka Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

29-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Płońsku. Po pięciogodzinnym przesłuchaniu Aleksander G. usłyszał zarzut.

- Ten mężczyzna usłyszał dziś zarzut popełnienia zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. To jest czyn z artykułu 148 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu karnego - przekazał po godzinie 15 rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski. Jak dodał, G. przyznał się popełnienia zarzucanych mu czynów.

Prokurator podał, że podejrzany złożył bardzo obszerne wyjaśnienia. - Trwały blisko pięć godzin. Podejrzany opisywał przebieg tych zdarzeń, a także swoją motywację - relacjonował Maliszewski.

29-latkowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Rany cięte, rąbane i tłuczone

Prokurator poinformował, że na miejscu zbrodni zabezpieczono liczne ślady kryminalistyczne, w tym przedmioty, które prawdopodobnie posłużyły do popełnienia morderstwa.

- Są to narzędzia ostrokrawędziste, tępokrawędziste, jak również narzędzia rąbiące, jak określa je kryminalistyka i medycyna sądowa - wskazał, odnosząc się do pytania, czy znaleziono siekierę. Dodał, że ofiarom zadano rany cięte, rąbane i tłuczone.

Kolejnym krokiem prokuratury będzie skierowanie do sądu wniosku o trzymiesięczny areszt dla podejrzanego. Zostanie złożony jeszcze w piątek i najprawdopodobniej tego samego dnia zostanie rozpatrzony.

Podwójne zabójstwo w Raciążu Źródło: TVN24

Makabryczna zbrodnia, w domu dwa ciała

Do makabrycznej zbrodni doszło w środę w miejscowości Raciąż w powiecie płońskim. W nocy policja otrzymała zgłoszenie od mężczyzny, który poinformował, że zabił dwie osoby i prosi o przyjazd służb.

Przed domem jednorodzinnym funkcjonariusze zastali 29-letniego mężczyznę. W budynku policjanci znaleźli ciała dwóch starszych osób: 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny. To babcia i dziadek podejrzanego. Mieszkali razem w jednym domu.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z wydziału kryminalnego, funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej, technicy kryminalistyki oraz prokurator, który nadzorował wszystkie czynności. Od 29-latka pobrano materiał genetyczny i próbki odzieży.

Jest synem mężczyzny, który popełnił zbrodnię

29-latek z Raciąża to syn mężczyzny, który kilka lat temu dokonał zbrodni na jego matce, a swojej żonie. Do zbrodni doszło w listopadzie 2019 roku.

Mężczyzna zatrzymał samochód kobiety, wybił szybę toporem i kilkukrotnie uderzył ją w głowę. Następnie podpalił ciało. Motywem zbrodni miała być zazdrość.

Prokuratura Rejonowa w Płońsku postawiła mężczyźnie zarzut zabójstwa. Został skazany na 25 lat więzienia. Odsiaduje wyrok.