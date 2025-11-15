Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa. Doszło do zderzenia trzech aut

Piaseczno (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Jak podała piaseczyńska policja, do zdarzenia doszło około godziny 20 na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Staszica.

"Będący na miejscu funkcjonariusze ustalili, iż 38-letni obywatel Ukrainy, kierujący dostawczym busem marki Ford, wyjeżdżając z ul. Staszica, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej pojazdem osobowym marki Kia. W wyniku zderzenia, pojazd kia uderzył w skodę, której kierujący, oczekiwał na włączenie się do ruchu z ul. Staszica" - poinformowała na Facebooku Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie.

I uspokoiła, ze w zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych obrażeń. "Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi oraz posiadali uprawnienia do kierowania pojazdami" - przekazała.

Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem w wysokości 5000 złotych oraz 10 punktami karnymi.

Zderzyły się trzy auta Źródło: KPP w Piasecznie

