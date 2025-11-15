Logo TVN Warszawa
Okolice

Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa. Doszło do zderzenia trzech aut

Zderzyły się trzy auta
Piaseczno (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
W piątek wieczorem w podwarszawskim Piasecznie zderzyły się trzy samochody. Policja podała, że nie było osób poszkodowanych. Sprawcę ukarano mandatem.

Jak podała piaseczyńska policja, do zdarzenia doszło około godziny 20 na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Staszica.

"Będący na miejscu funkcjonariusze ustalili, iż 38-letni obywatel Ukrainy, kierujący dostawczym busem marki Ford, wyjeżdżając z ul. Staszica, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej pojazdem osobowym marki Kia. W wyniku zderzenia, pojazd kia uderzył w skodę, której kierujący, oczekiwał na włączenie się do ruchu z ul. Staszica" - poinformowała na Facebooku Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie.

I uspokoiła, ze w zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych obrażeń. "Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi oraz posiadali uprawnienia do kierowania pojazdami" - przekazała.

Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem w wysokości 5000 złotych oraz 10 punktami karnymi.

Zderzyły się trzy auta
Zderzyły się trzy auta
Źródło: KPP w Piasecznie
Zderzyły się trzy auta
Zderzyły się trzy auta
Źródło: KPP w Piasecznie

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie

Wypadki i kolizje w Warszawie
