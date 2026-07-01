Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Mieli 10 powodów, by go szukać

|
Poszukiwany 26-latek został zatrzymany
Analityczka o oszustwach internetowych i działaniach hakerów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP Piaseczno
Sądy i prokuratury wydały w sprawie 26-latka 10 podstaw poszukiwawczych, w tym list gończy. Ukrył się w Krakowie, tam znaleźli go policjanci z Piaseczna.

Policjanci, zajmujący się poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami ścigania, wpadli na trop 26-latka.

"Za mężczyzną zostało wydanych aż 10 podstaw poszukiwawczych, w tym jeden list gończy" - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Zarządzenia o ustaleniu miejsca pobytu wydane były przez prokuratury w różnych rejonach Polski, między innymi: w Częstochowie, Kielcach, Gdańsku, Łomży, Wrocławiu, Białymstoku oraz Pruszkowie. 

Poszukiwany 26-latek został zatrzymany
Poszukiwany 26-latek został zatrzymany
Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno
Poszukiwane auto i kierowca
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Poszukiwane auto i kierowca

"Był bardzo zaskoczony"

Mężczyzna miał do odbycia karę więzienia, ale się z tym nie spieszył. "Wyjechał do Krakowa sądząc, że dzięki temu uniknie odpowiedzialności za czyny popełnione w przeszłości" - przekazała Gąsowska.

Jego plany pokrzyżowali policjanci z Piaseczna. Ustalili adres pod którym mieszkał poszukiwany 26-latek. Wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu VI Policji w Krakowie, zapukali do jego drzwi.

"Był bardzo zaskoczony. Miał nadzieję, że odległość dzieląca Piaseczno i Kraków zapewni mu bezpieczeństwo i bezkarność" - dodała Gąsowska.

Jeszcze tego samego dnia 26-latek znalazł się za murami zakładu karnego, w którym na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Przemyślu odbywa karę 271 dni pozbawienia wolności za oszustwa.

OGLĄDAJ: Trela: raport komisji ds. Pegasusa jest gotowy, obroni tezę ze system był kupiony nielegalnie
0107_rp_trela
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
59 min
28 1045 kawa cl-0007
Agnieszka Pomaska, Robert Biedroń, Jakub Banaszek, Krzysztof Hetman, Piotr Muller, Bartłomiej Pejo
TVN24
Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
oszustwaPolicjaPrzestępczość w Warszawieposzukiwani
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Znieważył Ziobrę w listach do ministerstwa i sądu. Więzień skazany
Okolice
Policjantka zajęła się dziewczynką
Do policjantów podeszła kobieta z dziewczynką na rękach
Okolice
Słynny "szkieletor" z Mokotowa zamieni się w hotel
364 apartamenty w "szkieletorze"
Mokotów
Syrenka została oblana żółtą farbą
Oblały farbą pomnik, prokuratura akceptuje wyrok, apelacja obrony
Śródmieście
Siedziba Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
Zmiana na stanowisku stołecznego konserwatora zabytków
Śródmieście
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Samolot runął na teren automobilklubu, zginęły dwie osoby. Śledztwo
Bemowo
Warszawski Szpital Południowy
Podsłuch w prosektorium Szpitala Południowego. Decyzja prokuratury
Ursynów
Pożar tira na S7
Pożar naczepy tira na S7
Okolice
Kolejka karetek przed SOR szpitala w Otwocku
Wysoka temperatura i "rekordowe obciążenie" pogotowia ratunkowego
Śródmieście
Strażacy ugasili płonące auto
Auto spłonęło, kierowca pijany
Okolice
Mazowiecki Szpital Bródnowski
Dawid Kacprzyk koryguje faktury dla Szpitala Bródnowskiego
Targówek
Dwaj kolarze zmarli podczas maratonu (zdj. ilustracyjne)
Kolarze zmarli podczas wyścigu. Prokuratura podjęła decyzję
Klaudia Kamieniarz
Dzieci jechały na rowerach trasą S17
Na rowerach, bez kasków, pod prąd. Tak chłopcy jechali trasą ekspresową
Okolice
Wypadek na trasie S7
Wjechał w tył ciężarówki, kabina kierowcy zmiażdżona
Okolice
Podczas wycinki konar przygniótł mężczyznę (zdjęcie ilustracyjne)
Drzewo przygniotło mężczyznę. Nie przeżył
Okolice
Zmarła uczestniczka Powstania Warszawskiego Irena Paśnik "Irka"
Przenosiła broń pod ostrzałem. Nie żyje Irena Paśnik
Mokotów
Policja i uczestnicy "Spaceru dla przyszłości" w Warszawie
Policjant złamał rękę aktywistce. Sprawa ponownie umorzona
Śródmieście
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu
"Nie ma po znajomości. Nigdzie nic nie załatwi"
Śródmieście
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
131 kilogramów narkotyków w mieszkaniu. 27-latek zatrzymany
Mokotów
15-letnia Oliwia zmarła w szpitalu
"To nie powinno tak wyglądać". Oliwia nie żyje, lekarze zawiadomili prokuraturę
"Uwaga!" TVN
Poszukiwania na Wiśle
Zniknął pod wodą. Poszukiwania na Wiśle
Wawer
Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11
Uderzył w słup i dachował. Kierowca nie żyje
Okolice
Emil Jędrzejewski w siedzibie prokuratury
Koniec przesłuchania Emila Jędrzejewskiego. "Protokół liczy 29 stron"
Śródmieście
Składowisko odpadów w Wołominie
Strażacy na składowisku niebezpiecznych odpadów. Z powodu upału
Wołomin
Wyremontują łącznicę przy Nowym Zjeździe
Wakacyjne utrudnienia w stolicy
Ulice
Pożar auta elektrycznego
Kierowca zdążył wysiąść
Okolice
Reporterka TVN24 Agata Adamek na dworcu w Mławie
Reporterka TVN24 po pół roku odwiedziła przystanek kolejowy w Mławie. To się zmieniło
TVN24
Autostrada A2 zostanie rozbudowana
"Dobudowanie dodatkowych pasów jest koniecznością". Umowa podpisana
Okolice
Pies był ciągnięty za motorowerem (zdjęcie ilustracyjne)
Oskarżony o znęcanie się nad psem. Twierdzi, że należał do matki
Okolice
Policjanci i celnicy rozbili gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy
"Lewe" faktury, pranie brudnych pieniędzy
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki