Mieli 10 powodów, by go szukać
Policjanci, zajmujący się poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami ścigania, wpadli na trop 26-latka.
"Za mężczyzną zostało wydanych aż 10 podstaw poszukiwawczych, w tym jeden list gończy" - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Zarządzenia o ustaleniu miejsca pobytu wydane były przez prokuratury w różnych rejonach Polski, między innymi: w Częstochowie, Kielcach, Gdańsku, Łomży, Wrocławiu, Białymstoku oraz Pruszkowie.
"Był bardzo zaskoczony"
Mężczyzna miał do odbycia karę więzienia, ale się z tym nie spieszył. "Wyjechał do Krakowa sądząc, że dzięki temu uniknie odpowiedzialności za czyny popełnione w przeszłości" - przekazała Gąsowska.
Jego plany pokrzyżowali policjanci z Piaseczna. Ustalili adres pod którym mieszkał poszukiwany 26-latek. Wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu VI Policji w Krakowie, zapukali do jego drzwi.
"Był bardzo zaskoczony. Miał nadzieję, że odległość dzieląca Piaseczno i Kraków zapewni mu bezpieczeństwo i bezkarność" - dodała Gąsowska.
Jeszcze tego samego dnia 26-latek znalazł się za murami zakładu karnego, w którym na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Przemyślu odbywa karę 271 dni pozbawienia wolności za oszustwa.