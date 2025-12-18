Kolejna podwarszawska gmina wprowadza nocną prohibicję

Warszawa z nocną prohibicją w dwóch dzielnicach Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Uchwałę wprowadzającą zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 Rada Miejska w Piasecznie przyjęła podczas sesji 17 grudnia. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz skierował projekt

"Regulacja ma na celu ograniczyć spożycie alkoholu w godzinach nocnych i związane z tym zakłócanie spokoju i porządku publicznego w godzinach ciszy nocnej, co powinno również wpłynąć pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców" - informuje piaseczyński ratusz.

Projekt uchwały w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz skierował do rady miasta pod koniec września.

"Sam pomysł pojawił się już jakiś czas temu i był szeroko dyskutowany, również podczas spotkania z mieszkańcami dotyczącego bezpieczeństwa, które odbyło się na początku 2024 r. Ze względu na funkcjonowanie sklepów i stacji benzynowych sprzedających alkohol na terenie gmin sąsiednich, ale zlokalizowanych nieopodal granicy gminy, ważne wydawało się wprowadzenie takich regulacji również przez inne samorządy" - wskazują urzędnicy z Piaseczna.

OGLĄDAJ: "Ogromny problem społeczny, którego nikt nie chce zauważyć", a pacjentów przybywa Zobacz cały materiał

Warszawa i Konstancin-Jeziorna

W Warszawie od listopada, pilotażowo w dwóch dzielnicach: w Śródmieściu i na Pradze Północ wprowadzono nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie sklepów, stacji benzynowych oraz stoisk detalicznych w lokalach gastronomicznych. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski Prezydent poinformował, że wiosną złoży projekt wprowadzenia nocnej ciszy alkoholowej w całym mieście. Miałaby ona obowiązywać od 1 czerwca.

Inna sąsiednia dla Piaseczna gmina - Konstancin-Jeziorna prowadzi konsultacje w sprawie podobnej uchwały.

Prohibicja na Mazowszu

W latach 2018-2024 ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw wprowadziło około 180 gmin w Polsce. Na początku sierpnia tego roku zdecydował o tym Szczecin, we wrześniu także Gdańsk, a w październiku Wrocław i Łódź.

Na Mazowszu od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać na terenie gminy Sobienie-Jeziory (w godz. 22.00-5.00). Od 1 czerwca w godzinach nocnych nie mogą kupić w sklepie alkoholu mieszkańcy Sulejówka, a od 1 lipca Łomianek. Obie gminy wprowadziły zakaz w godzinach 23.00-6.00. Od 21 lipca nocna prohibicja obowiązuje też na terenie gminy Nieporęt, a dziesięć dni później zaczęła obowiązywać w Legionowie. W obu gminach w godzinach 24.00-6.00. Od 6 sierpnia zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obowiązuje w Wieliszewie (w godz. 24.00-6.00) i Jabłonnej (w godz. 23.00-6.00).

Z kolei od 24 października zakaz zaczął obowiązywać, w godzinach 23.00-6.00, na terenie Grójca. Od 2 stycznia przyszłego roku wprowadzony zostanie także w Ciechanowie. Tak postanowili jednogłośnie, jeszcze we wrześniu, tamtejsi radni. Decyzję tę poprzedziły konsultacje społeczne wśród mieszkańców miasta, które odbyły się między styczniem a czerwcem tego roku. Zakaz będzie obowiązywał w godzinach 22:00-6:00.

Ostatnio nocną prohibicję wprowadził u siebie Wołomin. Ograniczenie sprzedaży alkoholu będzie obowiązywać od 1 lutego przyszłego roku.

OGLĄDAJ: Lekarz: ja muszę odmawiać przyjęcia na SOR, bo nie mam miejsc Zobacz cały materiał

OGLĄDAJ: TVN24 HD