Pożar w warsztacie samochodowym

Pierwszą informację o pożarze otrzymaliśmy na Kontakt24. Do zdarzenia doszło przy ulicy Rzecznej.
- Mamy do czynienia z pożarem warsztatu samochodowego. Wewnątrz znajdowały się cztery samochody. Zabezpieczyliśmy również butle z gazami technicznymi. W tej chwili pożar jest opanowany. Nie ma osób poszkodowanych - powiedział tvnwarszawa.pl rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Karol Kroć.
Jak dodał strażak, cztery osoby zostały ewakuowane, ale nie wymagały hospitalizacji. - Przebywają w sąsiednim obiekcie pod opieką sąsiadów - zaznaczył.
Na miejsce zadysponowano sześć wozów strażackich.
Autorka/Autor: katke/ tam
Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl