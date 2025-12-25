Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot
Okolice

Pożar w warsztacie samochodowym. Cztery osoby ewakuowane

Pożar w warsztacie samochodowym
Pożar w warsztacie samochodowym niedaleko Pruszkowa
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
W czwartek rano w warsztacie samochodowym w miejscowości Parzniew (Mazowieckie) wybuchł pożar. Strażacy poinformowali, że nie ma poszkodowanych. Cztery ewakuowane z obiektu osoby znalazły schronienie u sąsiadów.

Pierwszą informację o pożarze otrzymaliśmy na Kontakt24. Do zdarzenia doszło przy ulicy Rzecznej.

- Mamy do czynienia z pożarem warsztatu samochodowego. Wewnątrz znajdowały się cztery samochody. Zabezpieczyliśmy również butle z gazami technicznymi. W tej chwili pożar jest opanowany. Nie ma osób poszkodowanych - powiedział tvnwarszawa.pl rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Karol Kroć.

Jak dodał strażak, cztery osoby zostały ewakuowane, ale nie wymagały hospitalizacji. - Przebywają w sąsiednim obiekcie pod opieką sąsiadów - zaznaczył.

Na miejsce zadysponowano sześć wozów strażackich.

Pożar w warsztacie samochodowym
Pożar w warsztacie samochodowym
Pożar w warsztacie samochodowym
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Pożar w warsztacie samochodowym
Pożar w warsztacie samochodowym
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Pożar w warsztacie samochodowym
Pożar w warsztacie samochodowym
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Pożar w warsztacie samochodowym
Pożar w warsztacie samochodowym
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: katke/ tam

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
PożaryStraż pożarna
Czytaj także:
shutterstock_1052754662
"Masz 18 lat, więc radź sobie sam". Bezdomność młodych
Alicja Glinianowicz
Awaria rozjazdu na stacji Warszawa Wschodnia. Utrudnienia na kolei
Awaria na stacji Warszawa Wschodnia. Opóźnione pociągi
Praga Południe
Wypadek w Alei Prymasa Tysiąclecia
Tragiczny wpadek na Woli. W jednym z aut pijany kierowca
TVN24
Portret Stanisława Staszewskiego. Lata 60. Ze zbiorów rodziny Staszewskich
Paryskie taśmy "Taty Kazika". Nagranie wyjątkowego spotkania
Piotr Bakalarski
Odnowiona rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem
Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem znów stoi wśród Szarych Domów
Mokotów
Woda
Wigilia bez wody. Awarie w dwóch dzielnicach
Ursynów
Policjanci pomogli starszemu mężczyźnie
Starszy mężczyzna leżał na chodniku, nie mógł się podnieść
Okolice
Na S8 w miejscowości Ciemne doszło do dwóch kolizji
Dwie kolizje na S8. Poszkodowane dziecko
Okolice
Zderzenie na S2 pod Otwockiem
Zderzenie trzech aut na S2, korek na wylocie z Warszawy
Okolice
Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce w Warszawskim Zoo
Nie żyje najstarszy hipopotam nilowy w Polsce
Praga Północ
Kierowca poruszał się z prędkością 233 km/h
Jechał z prędkością ponad 230 kilometrów na godzinę
Okolice
Kolejny odcinek autostrady A2 oddany do użytku
Kolejny odcinek autostrady A2 oddany do użytku
Okolice
Wyremontowany przystanek Ursus Północny
Pół roku prac i przystanek "z horroru" już nie straszy
Ursus
Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia
Awaria rozjazdów, pociągi były opóźnione
Praga Północ
Bobry zbudowały tamę na Potoku Służewieckim
Bobry zbudowały tamę w Potoku Służewieckim
Mokotów
Przemoc domowa
21-latek odpowie za znęcanie się nad rodzicami
Okolice
Blokada zakładana przez strażników miejskich
Sam zdjął blokadę z koła, grozi mu surowa kara
Podejrzany o porwanie 9-latka usłyszał zarzuty
Porwał 9-letniego syna byłej partnerki. Usłyszał zarzut i trafił do aresztu
Białołęka
W szpitalu w Ciechanowie zauważono braki w lekach (zdjęcie ilustracyjne)
Ze szpitala znikały leki. Jest śledztwo
Okolice
Fotoradar wrócił na Aleje Jerozolimskie
Fotoradar rekordzista wraca na swoje miejsce
Ursus
32-latek został zatrzymany
Nie chciał iść do więzienia, zatrudnił się na budowie
Praga Północ
Kolejka do piekarni przy Rembielińskiej
Długie kolejki po chleb. "Jak za komuny"
Białołęka
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Podejrzany o zabójstwo Mai zostanie przesłuchany
Okolice
Zderzenie wozu gaśniczego i osobówki
Strażacy jechali do wycieku gazu. Po drodze mieli wypadek
Praga Południe
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wyłowili z Wisły ciało mężczyzny. To zaginiony 43-latek
Ochota
Kolej dużych prędkości do CPK
Planują szybkie pociągi przez Mazowsze. Wybrali wariant trasy
Okolice
38-latek został aresztowany
Uszkodził radiowóz i kilka samochodów, zaatakował policjanta
Okolice
Paczkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Podróż do paczkomatu skończył w rowie
Okolice
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Uciekał, rozbił się na drzewie. Znaleźli go przy stole z amfetaminą
Okolice
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
Kopalnia kryptowalut w gmachu NSA. Milionowe straty i zagraniczny ślad
Artur Węgrzynowicz

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki