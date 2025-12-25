Pożar w warsztacie samochodowym niedaleko Pruszkowa Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pierwszą informację o pożarze otrzymaliśmy na Kontakt24. Do zdarzenia doszło przy ulicy Rzecznej.

- Mamy do czynienia z pożarem warsztatu samochodowego. Wewnątrz znajdowały się cztery samochody. Zabezpieczyliśmy również butle z gazami technicznymi. W tej chwili pożar jest opanowany. Nie ma osób poszkodowanych - powiedział tvnwarszawa.pl rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Karol Kroć.

Jak dodał strażak, cztery osoby zostały ewakuowane, ale nie wymagały hospitalizacji. - Przebywają w sąsiednim obiekcie pod opieką sąsiadów - zaznaczył.

Na miejsce zadysponowano sześć wozów strażackich.

Pożar w warsztacie samochodowym Pożar w warsztacie samochodowym Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Pożar w warsztacie samochodowym Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Pożar w warsztacie samochodowym Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Pożar w warsztacie samochodowym Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

OGLĄDAJ: TVN24 HD