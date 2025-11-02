Słup dymu nad krajową "siódemką"

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Do pożaru doszło przy ulicy Kusocińskiego w Palmirach. To ulica prowadząca od drogi krajowej numer 7 w głąb miejscowości w pobliżu outletu jednej z firmy galanteryjnych.
- Zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego otrzymaliśmy około godziny 13. Po przyjeździe na miejsce zastępów okazało się, że ogień rozprzestrzenił się na cały pojazd. Nikomu nic się nie stało - przekazał nam kapitan Paweł Plagowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
W akcji gaśniczej wzięły udział dwa zastępy strażaków. Na zdjęciach nadesłanych na Kontakt24 widać słup ciemnego dymu, unoszącego się w rejonie drogi krajowej. Nie ma utrudnień w ruchu.
Autorka/Autor: dg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kasia/Kontakt24