Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Ostrzegał o próbie przejęcia środków w banku. Sam był oszustem

Zatrzymany mężczyzna
Policjant nagrał rozmowę z oszustem, który podszywał się pod pracownika banku
Źródło: KWP w Olsztynie
Policjanci z Otwocka zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o oszustwo metodą "na pracownika banku". Podejrzani przekonali pokrzywdzoną kobietę, że jej środki na koncie są zagrożone. W efekcie straciła prawie 20 tysięcy złotych.

Do zdarzenia doszło 10 października. "Jak ustalili policjanci, pokrzywdzona otrzymała telefon od rzekomego pracownika banku, który poinformował ją o próbie przejęcia jej środków i nakłonił do przekazania pieniędzy w celu ich 'zabezpieczenia'. Kobieta, będąc przekonana, że pomaga chronić swoje oszczędności, przekazała kody BLIK, tracąc łącznie 19 800 złotych" - poinformował w komunikacie mł.asp. Marcin Jabłoński z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Policjanci z Otwocka zajęli się sprawą i dzięki przeprowadzonym czynnościom ustalili i zatrzymali w Warszawie dwóch obywateli Gruzji w wieku 31 i 34 lat. "W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli telefon komórkowy mogący służyć do popełniania przestępstwa oraz gotówkę" - dodał Jabłoński.

Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło: KPP Otwock

Na dodatek jeden z zatrzymanych okazał się poszukiwany listem gończym, w celu odbycia kary pozbawienia wolności. "Ponadto przebywał na terytorium RP pomimo wydanej decyzji Straży Granicznej o powrocie do kraju pochodzenia" - zaznaczył Jabłoński.

Usłyszeli zarzuty

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty oszustwa, za które zgodnie z art. 286 § 1 kodeksu karnego grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze zaznaczyli, że sprawa ma charakter rozwojowy i prowadzą dalsze czynności mające na celu ustalenie innych osób mogących mieć związek z tym procederem oraz innych przestępstw popełnionych przez zatrzymanych.

Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło: KPP Otwock

Sąd, przychylając się do wniosku prokuratury, zastosował wobec mężczyzn najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztowania.

Policjanci przypomnieli, że pracownicy banków, policjanci czy prokuratorzy nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, wypłatę gotówki ani o wykonanie przelewów lub podanie kodów BLIK w celu ich "zabezpieczenia". "Jeśli ktoś dzwoni z taką prośbą – to na pewno oszust" - podkreślili.

I podali kilka przydatnych wskazówek. W przypadku podejrzanego telefonu najlepiej natychmiast zakończyć rozmowę, nie podawać żadnych danych osobowych, numerów kont, haseł czy kodów. W przypadku próby oszustwa należy skontaktować się bezpośrednio ze swoim bankiem lub zadzwonić na numer alarmowy 112, by zweryfikować sytuację.

Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło: KPP Otwock

Autorka/Autor: mg/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Otwock

Udostępnij:
TAGI:
oszustwaoszustwoPrzestępczość w WarszawiePolicja
Czytaj także:
Policja szuka informacji o uczestnikach bójki na Marszałkowskiej
Ciężko ranny mężczyzna po bójce w centrum. Policja szuka sprawców
Elewacja katedry po pracach
Ozdobna elewacja wyjątkowej katedry po remoncie
Okolice
Mieszkańcy nie chcą paczkomatu przy ścianie bloku
Dzień i noc przy dźwięku zamykanych drzwiczek. Nie chcą paczkomatu przyklejonego do ściany
Klaudia Kamieniarz
Cysterna z ciekłym azotem przewróciła się na drodze krajowej 62 w Skuszewie
Cysterna z azotem na boku. Kierowca trafił do szpitala
Okolice
Laureat Nagrody POLIN 2025 Marek Chmielewski
Nagroda POLIN 2025 wręczona
Wola
Ulica Karowa, 1948r.
Niepublikowane zdjęcia powojennej Warszawy
Piotr Bakalarski
39-latek został zatrzymany
"Groził nożem 11-letniej córce", usłyszał zarzut
Okolice
Remont najmniejszej świątyni na Pradze
"Najmniejsza świątynia Pragi" przechodzi remont
Praga Północ
Panele fotowoltaiczne na dachu kościoła na Grochowie
Krzyż z paneli fotowoltaicznych na dachu kościoła
Praga Południe
W Warszawie nie powstanie Las Pamięci (zdjęcie ilustracyjne)
Bezpieczeństwo w czasie wizyt na cmentarzach. Na co zwrócić uwagę
Hala Gwardii na wizualizacjach
Remont Hali Gwardii wreszcie ruszy? Ratusz podał ważną datę
Substancja rozlana na DK60
Oleista substancja na drodze krajowej
Okolice
Dorian S. skazany na dożywocie
Zabójstwo Lizy w centrum Warszawy. Jest data wyroku
Filmy wracają do Luny
Transakcja za miliony. Kiniarze kupili od wojskowych fragment Luny
Piotr Bakalarski
Policja zatrzymała 40-latka podejrzanego o podpalenie
Podpalił poddasze zabytkowej kamienicy. Nie pierwszy raz. A wcześniej groził
Praga Północ
Nietrzeźwy rowerzysta i jego znajoma zatrzymani przez policję (zdj. ilustracyjne)
Policja zatrzymała pijanego rowerzystę. Miał blisko cztery promile alkoholu
Okolice
Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Szklana wizytówka Portu Czerniakowskiego. Miasto szuka wykonawcy
Utrudnienia w alei Prymasa Tysiąclecia po zderzeniu
Auto na boku i potężny korek na ważnej arterii
Wola
Mefedron, narkotyki
Dwóch 15-latków z mefedronem. "Zwrócili uwagę nerwowym zachowaniem"
Okolice
Marsz Niepodległości
Trzaskowski o Marszu Niepodległości: "każdy ma prawo demonstrować"
Akcja policji na Mokotowie
Po awanturze wyrzucał przez okno meble, wyprowadziła go policja. Jest w szpitalu
Mokotów
24-latek został zatrzymany
Wracał z dyskoteki, chciał pomóc nieznajomemu. Został pobity, zgwałcony i okradziony
Praga Południe
Badania archeologiczne na terenie dawnej jednostki wojskowej w Rembertowie
Ludzkie szczątki na terenie dawnej jednostki wojskowej w Rembertowie
Rembertów
Sprzedawali podrobione kosmetyki. Trzy osoby zatrzymane (zdj. ilustracyjne)
Podróbki perfum i kosmetyków warte 25 milionów złotych. Trzech zatrzymanych
Okolice
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Podają się za urzędników i przeprowadzają "kontrole". Policja ostrzega przed oszustami
Okolice
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Obawy o "turystykę alkoholową", nocny zakaz sprzedaży wchodzi za kilka dni
Kierowca uderzył w przydrożną figurkę
Uderzył autem w przydrożną figurkę, jest ciężko ranny
Okolice
W budynku przy Kasprzaka będzie Teatr Żydowski i Urząd Pracy
Teatr Żydowski i Urząd Pracy będą miały siedzibę w tym budynku. Najpierw remont
Wola
Marszałkowska się zazieleni
"Zapomnijcie o szarej, betonowej Marszałkowskiej"
Wjechał w barierki na moście Poniatowskiego
Wjechał w barierki na moście Poniatowskiego
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki