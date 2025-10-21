Logo TVN Warszawa
Odpowie uszkodzenie pomnika generała Bema i armaty

Zabytkowy pomnik Gen. Józefa Bema uszkodzony
Obiekty pomazane czerwoną farbą
Źródło: KMP Ostrołęka
W ręce policji wpadł 39-latek z Ostrołęki (Mazowieckie). Jest podejrzany o uszkodzenie zabytkowego pomnika generała Józefa Bema i znajdującej się w jego pobliżu repliki armaty. Śledczy ustalili, że stoi również za innymi dewastacjami.

W ubiegłym tygodniu do dyżurnego ostrołęckiej komendy wpłynęło zgłoszenie dotyczące uszkodzenia mienia.

"Zgłaszająca osoba, która reprezentowała Urząd Miasta w Ostrołęce poinformowała, że nieznany sprawca pomalował czerwoną farbą pomnik generała Józefa Bema, replikę zabytkowej armaty stojącą w jego sąsiedztwie oraz frontową ścianę budynku ratusza" - poinformował w komunikacie nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Wraz ze zgłoszeniem policjanci przyjęli także wniosek o ściganie karne sprawcy zniszczenia.

Jak podali, straty zostały oszacowane na kwotę 2 500 złotych.

Zabytkowy pomnik Gen. Józefa Bema uszkodzony
Zabytkowy pomnik Gen. Józefa Bema uszkodzony
Źródło: KMP Ostrołęka

Uszkodzonych budynków było więcej

Funkcjonariusze zaczęli ustalać, kto mógł stać za dokonaniem zniszczeń. Wytypowali podejrzewanego. W nocy z soboty na niedzielę zatrzymali do sprawy 39-letniego mieszkańca Ostrołęki.

Potem został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce. W oparciu o zgromadzony przez policjantów oraz prokuratorów materiał dowodowy przedstawiono mu zarzut uszkodzenia zabytku ( art. 108 ustawy o ochronie zabytków).

Uszkodzona replika armaty
Uszkodzona replika armaty
Źródło: KMP Ostrołęka

"Ustalono, że mężczyzna stoi za uszkodzeniem wielu budynków na terenie Ostrołęki, które malował farbą" - podkreślił Żerański.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres dwóch miesięcy. Mężczyźnie grozi do ośmiu lat wiezienia.

Uszkodzony budynek ratusza
Uszkodzony budynek ratusza
Źródło: KMP Ostrołęka

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Ostrołęka

