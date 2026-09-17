Ostrołęka Gabinet wiceprezydenki zasypany gruzem Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

W gabinecie wiceprezydent Ostrołęki oberwał się sufit Źródło wideo: Miasto Ostrołęka/Facebook

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Miasto Ostrołęka poinformowało w mediach społecznościowych, że w czwartek rano, po przyjściu do pracy, wiceprezydentka zastała swój gabinet zasypany gruzem.

"Poza godzinami pracy urzędu doszło do oberwania znacznego fragmentu sufitu. Część tynku i elementów stropu spadła bezpośrednio na meble i wyposażenie gabinetu. Na szczęście zdarzyło się to w czasie, kiedy nikogo nie było w pomieszczeniu i nikt nie ucierpiał" - przekazało Miasto Ostrołęka we wpisie w mediach społecznościowych.

Po odkryciu szkód pomieszczenie oczyszczono i przystąpiono do naprawy uszkodzeń. W urzędzie sprawdzane jest również, czy w innych pomieszczeniach nie występują podobne zagrożenia.

"Najważniejsze jest teraz bezpieczeństwo pracowników oraz mieszkańców korzystających z urzędu" - zaznaczono.

W gabinecie wiceprezydent Ostrołęki oberwał się sufit W gabinecie wiceprezydent Ostrołęki oberwał się sufit Źródło zdjęcia: Miasto Ostrołęka/Facebook W gabinecie wiceprezydent Ostrołęki oberwał się sufit Źródło zdjęcia: Miasto Ostrołęka/Facebook W gabinecie wiceprezydent Ostrołęki oberwał się sufit Źródło zdjęcia: Miasto Ostrołęka/Facebook W gabinecie wiceprezydent Ostrołęki oberwał się sufit Źródło zdjęcia: Miasto Ostrołęka/Facebook W gabinecie wiceprezydent Ostrołęki oberwał się sufit Źródło zdjęcia: Miasto Ostrołęka/Facebook W gabinecie wiceprezydent Ostrołęki oberwał się sufit Źródło zdjęcia: Miasto Ostrołęka/Facebook W gabinecie wiceprezydent Ostrołęki oberwał się sufit Źródło zdjęcia: Miasto Ostrołęka/Facebook

Umowa na remont

"Jednocześnie ta sytuacja bardzo wyraźnie pokazuje problem, o którym mówimy od dłuższego czasu. Ostrołęcki ratusz wymaga kompleksowego remontu" - czytamy we wpisie urzników.

Budynek od wielu lat nie był gruntownie modernizowany. Wykonywano niezbędne naprawy bieżące, jednak obiekt ma swój wiek i jest w złym stanie technicznym. "Nie można w nieskończoność ograniczać się do doraźnego usuwania kolejnych problemów" - zaznaczyli urzędnicy.

Urząd poinformował o podjęciu działań zmierzających do kompleksowego remontu ratusza. Pozyskał na ten cel pieniądze i podpisał umowę. Prace mają rozpocząć się w przyszłym roku.

"Remont tego budynku nie jest fanaberią"

"Ze względu na zabytkowy charakter budynku oraz przeniesienie pracy urzędu, będzie to przedsięwzięcie wymagające, prowadzone z poszanowaniem jego historycznej wartości, ale jednocześnie odpowiadające na rzeczywiste problemy techniczne" - podał urząd miasta.

W ratuszu pracuje wiele osób i odwiedzają go mieszkańcy, załatwiający swoje sprawy. "Dlatego remont tego budynku nie jest fanaberią, inwestycją w wygodę władz miasta ani kwestią poprawienia wyglądu gabinetów. Dzisiejsze zdarzenie jest bardzo mocnym sygnałem, że z tą inwestycją nie można już zwlekać" - zaznaczono.