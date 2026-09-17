Okolice Wypadł z drogi, auto przewróciło się na polu z dyniami Oprac. Katarzyna Kędra |

Wypadek w Nowej Woli (Mazowieckie) Źródło wideo: Kontakt24 / Katmandu Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy najpierw na Kontakt24. "Samochód wypadł z drogi na zakręcie" - napisał czytelnik.

"Nawierzchnia jest śliska"

Potwierdziła to piaseczyńska policja. "44-letni kierujący Toyotą w Nowej Woli na ulicy Złocieni na łuku drogi stracił panowanie nad swoim pojazdem. Przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Mężczyzna z obrażeniami został przetransportowany do szpitala" - poinformowała policja w komunikacie na Facebooku.

Policjanci przestrzegają także przed trudnymi warunkami. "Dzisiejsze opady deszczu sprawiają, że nawierzchnia jest śliska, a droga hamowania może się znacznie wydłużyć" - dodano we wpisie.

Oficer prasowa policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska uzupełniła, że kierujący był trzeźwy i miał uprawnienia do kierowania pojazdami.

Stracił panowanie nad autem, kierowca w szpitalu Stracił panowanie nad autem i wypadł z drogi Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie Stracił panowanie nad autem i wypadł z drogi Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie Stracił panowanie nad autem i wypadł z drogi Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie Stracił panowanie nad autem i wypadł z drogi Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie