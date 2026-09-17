Wypadł z drogi, auto przewróciło się na polu z dyniami
Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy najpierw na Kontakt24. "Samochód wypadł z drogi na zakręcie" - napisał czytelnik.
"Nawierzchnia jest śliska"
Potwierdziła to piaseczyńska policja. "44-letni kierujący Toyotą w Nowej Woli na ulicy Złocieni na łuku drogi stracił panowanie nad swoim pojazdem. Przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Mężczyzna z obrażeniami został przetransportowany do szpitala" - poinformowała policja w komunikacie na Facebooku.
Policjanci przestrzegają także przed trudnymi warunkami. "Dzisiejsze opady deszczu sprawiają, że nawierzchnia jest śliska, a droga hamowania może się znacznie wydłużyć" - dodano we wpisie.
Oficer prasowa policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska uzupełniła, że kierujący był trzeźwy i miał uprawnienia do kierowania pojazdami.