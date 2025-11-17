Nietypowi goście na festiwalu

Kampinoski Park Narodowy Źródło: Google Earth

Do nietypowej sytuacji doszło podczas Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej "Wizje Natury 2035" organizowanego przez Związek Polskich Fotografów Przyrody i Kampinoski Park Narodowy w Izabelinie koło Warszawy.

Jak przekazali przedstawiciele parku, "działo się dużo… ale nie tylko w salach wystawowych".

Łosie zaglądały na festiwal

"Uczestnicy zachwycali się pięknymi kadrami przyrody, ale - jak to zwykle w Puszczy - prawdziwe gwiazdy same przyszły na czerwony dywan. Bez akredytacji, bez zapowiedzi, za to z odpowiednią gracją" - napisali w mediach społecznościowych pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego.

Przez cały weekend przed budynek dyrekcji KPN zaglądała wyjątkowa para - łosica z młodym.

W sieci pojawiło się nagranie opublikowane przez Kampinoski Park Narodowy. Film ukazuje dorosłą łosicę z młodym. Zwierzęta nieśpiesznie spacerują przy budynku koło zaparkowanych samochodów.

"Można powiedzieć, że konkurs na najbardziej fotogenicznych mieszkańców Puszczy… został rozstrzygnięty" – dodali pracownicy parku.

XXI Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej "Wizje Natury 2025" odbywał się w weekend 15-16 w Centrum Edukacji w Izabelinie przy ulicy Tetmajera 38.

