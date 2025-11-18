"Muzyk z Ekwadoru" wyznał miłość, przesłał pierścionek i poprosił o pomoc

Mazowiecka policja o oszustwach "na wnuczka" i "na policjanta" Źródło: Mazowiecka policja

Policjanci z Ostrowi Mazowieckiej otrzymali w poniedziałek zgłoszenie o internetowym oszustwie. Jego ofiarą padła 59-letnia mieszkanka powiatu ostrowskiego. Jak przekazała funkcjonariuszom, w lipcu za pośrednictwem popularnej platformy nawiązała znajomość z mężczyzną, który przedstawił się jako muzyk pochodzący z Ekwadoru. Ich rozmowy przeniosły się później do znanego komunikatora.

"Dość szybko mężczyzna wyznał 59-latce miłość. W październiku kobieta otrzymała pocztą nawet pierścionek zaręczynowy o znikomej wartości. Rozmówca zarzekał się, że chce ułożyć sobie życie z 59-latką, obiecywał nawet przyjazd do Polski" - opisuje aspirant Marzena Laczkowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Straciła kilkanaście tysięcy złotych

Wkrótce kobieta otrzymała propozycję: możliwość zakupu karty fana, upoważniającej do wejścia na koncert muzyka w Polsce. "Niestety mężczyzna nie określił daty tego muzycznego wydarzenia" - zaznacza asp. Laczkowska.

Osoba podająca się z menagera muzyka przesłała jej numer konta bankowego, na który 59-latka przelała po namowach ponad cztery tysiące złotych.

"W kolejnych wiadomościach 59-latka została poproszona o podanie danych osobowych w postaci adresu zamieszkania, daty urodzenia oraz aktualnego zdjęcia. 59-latka spełniła tą prośbę. Następnie poproszono ją o wpłacenie kolejnej kwoty - ponad ośmiu tysięcy złotych na opłacenie ubezpieczenia, dzięki któremu artysta mógłby do niej przylecieć" - relacjonuje policjantka.

Na początku listopada pokrzywdzona opłaciła "ubezpieczenie". Po kilku dniach zorientowała się jednak, że została oszukana. W sumie straciła niemal 13 tysięcy złotych.

Jak uniknąć oszustwa w sieci?

Policja apeluje, aby z ostrożnością podchodzić do nowych znajomości zawieranych w mediach społecznościowych i popularnych platformach.

Naszą czujność powinno wzbudzić, jeśli nowo poznana osoba prosi o przesłanie pieniędzy. - Oszuści zawsze unikają rozmów telefonicznych, unikają podawania konkretnych miejsc, z których pochodzą, ich konta na profilach społecznościowych pozbawione są informacji w postaci zdjęć z rodziną, miejsca pracy, zamieszkania - wylicza asp. Laczkowska.

Przypomina też, że oszuści zdobywają zaufanie ofiary przez regularny kontakt i opowiadanie zmyślonych historii z życia. Gdy relacja zaczyna się rozwijać, proszą o przesłanie pieniędzy, które mają umożliwić rozpoczęcie nowego wspólnego życia.

- Przestępcy cały czas modyfikują swój sposób działania - przestrzega rzeczniczka ostrowskiej policji. Z tego powodu warto informować służby o wszelkich próbach wyłudzenia pieniędzy.

