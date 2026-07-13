Wieczorny wypadek pod Płockiem. Auto wbiło się w drzewo, kierowca nie przeżył
Jak podali na Facebooku strażacy z OSP Bielsk, zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb o godzinie 21.44.
W działaniach, oprócz nich, brały udział dwa zastępy ratowniczo-gaśnicze z Płocka, jeden z Raciąża, OSP Łęg Probostwo, zespół pogotowia ratunkowego i policja.
Więcej informacji przekazała nam później policja. - 44-letni mieszkaniec powiatu płockiego, z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu - poinformowała oficer prasowa płockiej policji podkomisarz Monika Jakubowska.
Jak dodała, funkcjonariusze na miejscu wykonali czynności pod nadzorem prokuratora. - Policjanci zabezpieczyli ślady oraz sporządzili dokumentacje celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tragicznego wypadku - zapewniła podkomisarz Jakubowska.