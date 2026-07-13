Okolice Wieczorny wypadek pod Płockiem. Auto wbiło się w drzewo, kierowca nie przeżył Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie płockim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KMP w Płocku

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Jak podali na Facebooku strażacy z OSP Bielsk, zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb o godzinie 21.44.

W działaniach, oprócz nich, brały udział dwa zastępy ratowniczo-gaśnicze z Płocka, jeden z Raciąża, OSP Łęg Probostwo, zespół pogotowia ratunkowego i policja.

Wypadek w miejscowości Mogielnica Źródło zdjęcia: OSP Bielsk

Więcej informacji przekazała nam później policja. - 44-letni mieszkaniec powiatu płockiego, z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu - poinformowała oficer prasowa płockiej policji podkomisarz Monika Jakubowska.

Wypadek w miejscowości Mogielnica Źródło zdjęcia: KMP w Płocku

Jak dodała, funkcjonariusze na miejscu wykonali czynności pod nadzorem prokuratora. - Policjanci zabezpieczyli ślady oraz sporządzili dokumentacje celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tragicznego wypadku - zapewniła podkomisarz Jakubowska.

Wypadek w Mogielnicy Wypadek w Mogielnicy Źródło zdjęcia: OSP Łęg Probostwo Wypadek w Mogielnicy Źródło zdjęcia: OSP Łęg Probostwo Wypadek w Mogielnicy Źródło zdjęcia: OSP Łęg Probostwo Wypadek w Mogielnicy Źródło zdjęcia: OSP Łęg Probostwo Wypadek w Mogielnicy Źródło zdjęcia: OSP Łęg Probostwo Wypadek w Mogielnicy Źródło zdjęcia: OSP Łęg Probostwo