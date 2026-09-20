Okolice Jechali ponad 100 km/h w terenie zabudowanym. Posypały się mandaty Oprac. Alicja Glinianowicz |

Policjanci kontrolowali kierowców z powietrza Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Płońsku Źródło zdj. gł.: KPP w Mławie

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"Pomimo licznych apeli o ostrożność i rozwagę, wciąż nie brakuje kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość, także w obszarze zabudowanym" - przekazała podkom. Anna Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Nagminnie przekraczali prędkość

Tylko w ostatnim czasie doszło do szeregu niebezpiecznych zdarzeń drogowych. W miejscowości Morawy, w gminie Stupsk, kierujący Volkswagenem 42-letni mieszkaniec Przasnysza jechał w obszarze zabudowanym z prędkością 101 km/h. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 13 punktami karnymi.

Na ulicy Wyzwolenia w Strzegowie kierujący BMW 52-letni mieszkaniec Zakroczymia jechał w obszarze zabudowanym z prędkością 113 km/h. Policjanci ukarali go mandatem w wysokości 2000 zł oraz 14 punktami karnymi.

Dwa poważne zdarzenia drogowe odnotowano w miejscowości Rzęgnowo w gminie Dzierzgowo, gdzie kierowcy rażąco zignorowali ograniczenia prędkości w obszarze zabudowanym. Jako pierwszy zatrzymany został 28-letni łodzianin, który kierując BMW, jechał 116 km/h. Z uwagi na drogową recydywę, nałożono na niego mandat w wysokości 4000 zł i 14 punktów karnych.

Kolejne zdarzenie dotyczyło 22-letniej mieszkanki powiatu nidzickiego, która prowadząc Volkswagena, osiągnęła prędkość w obszarze zabudowanym 122 km/h. W tym przypadku kontrola zakończyła się mandatem w kwocie 2500 zł oraz dopisaniem 15 punktów karnych do konta kierującej.

Dodatkowo zatrzymani do kontroli kierowcy, którzy w obszarze zabudowanym przekroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h, stracili prawo jazdy na trzy miesiące.

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Kierował bez uprawnień

Kilka dni temu, na węźle drogi ekspresowej S7 w rejonie Warszawskiej w Mławie, policjanci z grupy Speed zatrzymali do kontroli 25-letniego kierującego Renault. Jak się okazało, obywatel Kolumbii nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Samochód został odholowany na koszt właściciela, a sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Mławie.