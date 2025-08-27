Logo TVN Warszawa
Zginął od ciosów drewnianą kantówką

Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Do zabójstwa doszło w jednym z mieszkań na terenie Mińska Mazowieckiego
Źródło: Google Earth
Znajomy zaatakował go drewnianą kantówką, zadając ciosy w głowę. Ranny mężczyzna położył na wersalce. Rano jego konkubina zauważyła, że nie daje oznak życia. Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim skierowała właśnie do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi W. oskarżonemu o zabójstwo.

Rano w niedzielę, 8 czerwca, policjanci z mińskiej komendy powiatowej otrzymali zgłoszenie o pobiciu mężczyzny w jednym z mieszkań w Mińsku Mazowieckim. Na łóżku leżał Mariusz K., który nie dawał oznak życia. Policjanci podjęli akcję resuscytacyjną, którą następnie przejęli przybyli ratownicy. Mężczyzny nie udało się uratować.

W mieszkaniu przebywała konkubina pokrzywdzonego oraz 43-letni Mariusz W., który również tam mieszkał.

"7 czerwca Mariusz K., jego konkubina i Mariusz W. pili wspólnie alkohol. W pewnym momencie, w godzinach nocnych, doszło do kłótni. Mariusz W. drewnianą kantówką zadał Mariuszowi K. kilka ciosów w głowę. Po otrzymanych ciosach K. położył się na wersalce. Rano jego konkubina zauważyła, że nie daje on oznak życia i powiadomiła służby" - opisała w komunikacie Krystyna Gołąbek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.  

43-letni Mariusz W. został oskarżony o zabójstwo.

"Działając z zamiarem bezpośrednim zabił Mariusza K. w ten sposób, że wielokrotnie uderzył pokrzywdzonego w głowę, tułów i kończyny górne narzędziem w postaci drewnianej kantówki, a nadto co najmniej jeden raz kopnął go obutą nogą w lewą część tułowia, czym spowodował między innymi obrażenia czaszkowo-mózgowe, które spowodowały zgon ofiary" - przekazała rzeczniczka.

Bartosz Żurawicz

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Przestępczość w WarszawieProkuraturaMińsk Mazowiecki
