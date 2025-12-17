Zderzenie autobusu i dwóch samochodów na S8

Jak przekazała podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, zgłoszenie o kolizji wpłynęło do policjantów o godzinie 7.55. Do zderzenia doszło na trasie S8 w kierunku Warszawy.
- Otrzymaliśmy informację o kolizji z udziałem trzech pojazdów, dwóch samochodów osobowych i autobusu. Kierowca audi nie dostosował prędkości do natężenia ruchu. Autobus i toyota stały w związku ze spowolnieniem ruchu na pasie. Audi uderzyło w tyłu autobusu, natomiast autobus w toyotę - podała policjantka.
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W autobusie nie było pasażerów.
Jak dodała policjantka, kierowcy byli trzeźwi i mieli uprawnienia do kierowania pojazdami.
Początkowo w miejscu zdarzenia tworzyły się korki, ale jak powiedziała podkomisarz Monika Orlik, sytuacja już się stabilizuje. - Prawy pas jest jeszcze zablokowany, potrwa to dosłownie kilka minut - podkreśliła policjantka.
Autorka/Autor: mm
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24