Zderzenie autobusu i dwóch samochodów na S8

Zdarzenie drogowe na S8 w Michałowicach pod Warszawą Źródło: TVN24

Jak przekazała podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, zgłoszenie o kolizji wpłynęło do policjantów o godzinie 7.55. Do zderzenia doszło na trasie S8 w kierunku Warszawy.

- Otrzymaliśmy informację o kolizji z udziałem trzech pojazdów, dwóch samochodów osobowych i autobusu. Kierowca audi nie dostosował prędkości do natężenia ruchu. Autobus i toyota stały w związku ze spowolnieniem ruchu na pasie. Audi uderzyło w tyłu autobusu, natomiast autobus w toyotę - podała policjantka.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W autobusie nie było pasażerów.

Jak dodała policjantka, kierowcy byli trzeźwi i mieli uprawnienia do kierowania pojazdami.

Początkowo w miejscu zdarzenia tworzyły się korki, ale jak powiedziała podkomisarz Monika Orlik, sytuacja już się stabilizuje. - Prawy pas jest jeszcze zablokowany, potrwa to dosłownie kilka minut - podkreśliła policjantka.

