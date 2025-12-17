Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zderzenie autobusu i dwóch samochodów na S8

Zdarzenie drogowe na S8 w Michałowicach pod Warszawą
Zdarzenie drogowe na S8 w Michałowicach pod Warszawą
Źródło: TVN24
Zderzenie trzech pojazdów na trasie S8 w Michałowicach w powiecie pruszkowskim. W kolizji uczestniczyły dwa samochody osobowe i autobus.

Jak przekazała podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, zgłoszenie o kolizji wpłynęło do policjantów o godzinie 7.55. Do zderzenia doszło na trasie S8 w kierunku Warszawy.

- Otrzymaliśmy informację o kolizji z udziałem trzech pojazdów, dwóch samochodów osobowych i autobusu. Kierowca audi nie dostosował prędkości do natężenia ruchu. Autobus i toyota stały w związku ze spowolnieniem ruchu na pasie. Audi uderzyło w tyłu autobusu, natomiast autobus w toyotę - podała policjantka.

Zdarzenie drogowe na S8 w Michałowicach pod Warszawą
Zdarzenie drogowe na S8 w Michałowicach pod Warszawą
Źródło: TVN24

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W autobusie nie było pasażerów.

Zdarzenie drogowe na S8 w Michałowicach pod Warszawą
Zdarzenie drogowe na S8 w Michałowicach pod Warszawą
Źródło: TVN24

Jak dodała policjantka, kierowcy byli trzeźwi i mieli uprawnienia do kierowania pojazdami.

Początkowo w miejscu zdarzenia tworzyły się korki, ale jak powiedziała podkomisarz Monika Orlik, sytuacja już się stabilizuje. - Prawy pas jest jeszcze zablokowany, potrwa to dosłownie kilka minut - podkreśliła policjantka.

Zdarzenie drogowe na S8 w Michałowicach pod Warszawą
Zdarzenie drogowe na S8 w Michałowicach pod Warszawą
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PruszkówPolicjaWypadek
Czytaj także:
Niebezpieczna jazda kierowcy pod Ostrołęką
Niebezpieczny manewr, pięć tysięcy złotych mandatu i 10 punktów karnych
26-latek został zatrzymany
Na widok policjantów gwałtownie przyspieszył. Był pijany, po narkotykach i nie miał prawa jazdy
Pożar warsztatu w Sulejówku
Ogień w warsztacie samochodowym, 24 osoby musiały opuścić mieszkania
Koleje Mazowieckie, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Będą zużywać mniej energii elektrycznej. Koleje Mazowieckie kupują nowe pociągi
Komunikacja
Akt oskarżenia przeciwko hodowcy indyków (zdj. ilustracyjne)
Odchody i osady z oczyszczalni składowane przy fermie. Akt oskarżenia przeciwko hodowcy indyków
Na wysokości miejscowości Nowa Wola doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów
Wypadek i duże utrudnienia na S7. Jeden z kierowców nieprzytomny
Zderzenie w Dolinie Służewieckiej
Zderzenie z miejskim autobusem
Ursynów
Atak pseudokibiców na trasie S8
Atak pseudokibiców na S8. Auta zajechały drogę autokarom, kierowcy z zarzutami
Odszedł pies ratowniczy Arrow
"Bohater na czterech łapach" nie żyje
Katarzyna Kędra
Odpowie za próbę zabójstwa (zdj. ilustracyjne)
"Na miejscu zastali dwóch pokrwawionych mężczyzn"
Bielany
Poszukiwania wędkarza w powiecie zwoleńskim
Pijanego wędkarza szukało 50 strażaków i policjantów
Zderzenie aut w alei Krakowskiej
"Samochód przewozu osób nie ustąpił pierwszeństwa"
Włochy
Mężczyzna ranny po strzelaninie na stacji paliw w Żarach. Policja zatrzymała sprawcę (zdj. ilustracyjne)
Wojskowy dron awaryjnie lądował na prywatnej posesji
Korek na trasie S8
Zepsuty autobus i zderzenie trzech aut. Korek na S8
Żoliborz
37-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa został aresztowany
Odpowie za brutalny atak nożem
Mokotów
Torby z narkotykami przechowywał na balkonie
Trzy kilogramy narkotyków na balkonie
Wola
Zatrzymano pięć osób
Próbowali zmusić dewelopera, by przepisał na nich działkę wartą miliony
Śródmieście
Ktoś zbudował szałas z samosiewu sosen
Pościnał wierzchołki młodych sosen na szałas
Kierowca wjechał w słup
Wjechał w słup, w jego aucie policjanci znaleźli narkotyki
Szykuje się buspas z Łomianek do Warszawy
"Zielone światło" dla buspasa między Warszawą a Łomiankami
Dariusz Gałązka
Śmierć 54-letniej kobiety pod Węgrowem. Jedna osoba zatrzymana (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało kobiety w wykopie na podwórku. 45-latek usłyszał zarzut zabójstwa
Mężczyzna zgłosił kradzież i został zatrzymany
Zgłosił kradzież auta, został zatrzymany
Wieczorny zator przy wyjeździe z Galerii Młociny
Doraźne zmiany, by nie powtórzył się paraliż. Mieszkańcy: nie naszym kosztem
Dariusz Gałązka
Korki na S8
Awaria wywrotki, ogromne korki na S8
Żoliborz
Policjanci obezwładnili i zatrzymali nożowniczkę
"Rzuć to!" Miała nóż, nie reagowała na polecenia. Tak wyglądało zatrzymanie
Lotnisko Chopina w Warszawie
Z Miami prosto do aresztu
Włochy
Utrudnienia na stacji Warszawa Międzylesie
Uszkodzili trakcję kolejową podczas wycinki drzew
Pożar instalacji w szkole na Targówku
Pożar instalacji w szkole. Ponad 400 osób ewakuowanych
Targówek
Moment kradzieży uchwycił monitoring
Zaszedł seniorkę od tyłu, brutalnie szarpał, by wyrwać torebkę. Nagranie
Praga Północ
Dachowanie w miejscowości Kury
Dachowanie zakończył w rowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki