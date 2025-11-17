Logo TVN Warszawa
Okolice

Zwierzęta na drogach. Dwa wypadki, siedem osób rannych

Po wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
Zwierzęta na drogach
Źródło: tvn24
Siedem osób zostało rannych w dwóch drogowych zdarzeniach. W obu przypadkach kierowcami byli 18-latkowie. Jeden zderzył się z jeleniem, drugi próbował uniknąć zderzenia z dzikim zwierzęciem. Policja apeluje o ostrożność na drogach.

W sobotę, 15 listopada, na drodze krajowej nr 9 w Skaryszewie 18-latek kierujący oplem, jadąc od Radomia w kierunku Iłży, zderzył się z przebiegającym przez drogę jeleniem. Autem podróżowały dwie osoby. Kierowca i pasażer zostali przewiezieni do szpitala.

Po wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
Po wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
Źródło: Policja Radom

Próbował uniknąć zderzenia

Także w sobotę, ale na drodze W544 w powiecie ostrołęckim, 18-letni kierujący stracił panowanie nad pojazdem i dachował w przydrożnym rowie. Do zdarzenia doszło poza terenem zabudowanym, na prostym odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h.

"Kierujący samochodem osobowym 18-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego, jadąc od Ostrołęki w kierunku Krasnosielca, wykonał manewr gwałtownego hamowania w celu uniknięcia zderzenia z dzikim zwierzęciem, które wbiegło na jezdnię z lewej strony. Stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w znak drogowy, a następnie wjechał do przydrożnego rowu po lewej stronie. Tam pojazd uderzył w skarpę i przewrócił się na dach" - informuje nadkom. Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce

Kierujący został przetransportowany do szpitala. Do placówek medycznych trafiły również cztery młode (17-19 lat) osoby podróżujące autem.

Na miejscu obu zdarzeń policjanci wykonali szereg czynności procesowych mających na celu dokładne wyjaśnienie ich przyczyn.

Dzikie zwierzęta na drogach
Dzikie zwierzęta na drogach
Źródło: Lasy Państwowe

Policja apeluje:

  • Zbliżając się do terenów leśnych i dróg oznaczonych znakiem "Uwaga dzikie zwierzęta" zmniejsz prędkość i zachowaj szczególną czujność.
  • Zwierzęta mogą nagle wtargnąć na jezdnię, zwłaszcza o świcie i po zmierzchu.
  • Zwracaj baczną uwagę na pobocza - mogą znajdować się tam zwierzęta gotowe, by przejść przez drogę.
  • Pamiętaj też, że zwierzęta często poruszają się w grupach.
  • Zwierzę oślepione przez światła reflektorów rzadko ucieka, zaś w większości przypadków zatrzymuje się i staje w bezruchu.
Ulice
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Radom

TAGI:
zwierzętaDrogi w PolscePolicjaWypadki
