Zwierzęta na drogach. Dwa wypadki, siedem osób rannych

W sobotę, 15 listopada, na drodze krajowej nr 9 w Skaryszewie 18-latek kierujący oplem, jadąc od Radomia w kierunku Iłży, zderzył się z przebiegającym przez drogę jeleniem. Autem podróżowały dwie osoby. Kierowca i pasażer zostali przewiezieni do szpitala.

Próbował uniknąć zderzenia

Także w sobotę, ale na drodze W544 w powiecie ostrołęckim, 18-letni kierujący stracił panowanie nad pojazdem i dachował w przydrożnym rowie. Do zdarzenia doszło poza terenem zabudowanym, na prostym odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h.

"Kierujący samochodem osobowym 18-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego, jadąc od Ostrołęki w kierunku Krasnosielca, wykonał manewr gwałtownego hamowania w celu uniknięcia zderzenia z dzikim zwierzęciem, które wbiegło na jezdnię z lewej strony. Stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w znak drogowy, a następnie wjechał do przydrożnego rowu po lewej stronie. Tam pojazd uderzył w skarpę i przewrócił się na dach" - informuje nadkom. Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce

Kierujący został przetransportowany do szpitala. Do placówek medycznych trafiły również cztery młode (17-19 lat) osoby podróżujące autem.

Na miejscu obu zdarzeń policjanci wykonali szereg czynności procesowych mających na celu dokładne wyjaśnienie ich przyczyn.

Policja apeluje:

Zbliżając się do terenów leśnych i dróg oznaczonych znakiem "Uwaga dzikie zwierzęta" zmniejsz prędkość i zachowaj szczególną czujność.

Zwierzęta mogą nagle wtargnąć na jezdnię, zwłaszcza o świcie i po zmierzchu.

Zwracaj baczną uwagę na pobocza - mogą znajdować się tam zwierzęta gotowe, by przejść przez drogę.

Pamiętaj też, że zwierzęta często poruszają się w grupach.

Zwierzę oślepione przez światła reflektorów rzadko ucieka, zaś w większości przypadków zatrzymuje się i staje w bezruchu.

