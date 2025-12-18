Jechał za szybko, za kierownicą usiadł za wcześnie

W poniedziałek, 15 grudnia w miejscowości Lutocin patrol żuromińskiej drogówki zatrzymał do kontroli drogowej kierującego daewoo.
"Powodem kontroli było przekroczenie prędkości o 47 km/h na obszarze zabudowanym. Okazało się, że za kierownicą samochodu siedzi młody chłopak. Zapytany przez policjantów czy ma prawo jazdy, odpowiedział, że jest w trakcie kursu. Jednak informacja została szybko zweryfikowana i okazała się nie prawdziwa, ponieważ kierujący ma dopiero 16 lat" - przekazał starszy aspirant Tomasz Łopiński z Komendy Powiatowej Policji w Żurominie.
Policjanci przekazali nastolatka i samochód jego opiekunom. O sprawie został poinformowany sąd rodzinny.
