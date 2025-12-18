Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Jechał za szybko, za kierownicą usiadł za wcześnie

Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Zabezpieczanie samochodu, "symboliczne więzienie". Pomysły ekspertów na walkę z piratami drogowymi
Źródło: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24
Policjanci z Żuromina (województwo mazowieckie) zatrzymali do kontroli kierowcę auta osobowego, który przekroczył prędkość. Okazało się, że za kierownicą siedział 16-latek.

W poniedziałek, 15 grudnia w miejscowości Lutocin patrol żuromińskiej drogówki zatrzymał do kontroli drogowej kierującego daewoo.

"Powodem kontroli było przekroczenie prędkości o 47 km/h na obszarze zabudowanym. Okazało się, że za kierownicą samochodu siedzi młody chłopak. Zapytany przez policjantów czy ma prawo jazdy, odpowiedział, że jest w trakcie kursu. Jednak informacja została szybko zweryfikowana i okazała się nie prawdziwa, ponieważ kierujący ma dopiero 16 lat" - przekazał starszy aspirant Tomasz Łopiński z Komendy Powiatowej Policji w Żurominie.

Policjanci przekazali nastolatka i samochód jego opiekunom. O sprawie został poinformowany sąd rodzinny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nastolatek na hulajnodze potrącił seniorkę (zdjęcie ilustracyjne)
13-latek z zakazem prowadzenia hulajnóg elektrycznych. Tak zdecydował sąd
TVN24
Policjanci po pościgu zatrzymali 16-latka (zdjęcie ilustracyjne)
16-latek uciekał autem przed policją. Miał wiele do ukrycia
Policjanci zatrzymali nastolatka na motocrossie
15-letni motocyklista uciekał przed policją
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mazowiecka Policja

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaDrogi w Polsce
Czytaj także:
Policjant oskarżony o użycie gazu wobec posłanki Barbary Nowackiej
Śródmieście
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejna podwarszawska gmina wprowadza nocną prohibicję
Policja zatrzymała 41-latkę
Firma wypowiedziała umowę leasingu, kobieta auta nie oddała
Bielany
Nielegalne automaty do gier
W jednym czasie weszli do kilku lokali, zatrzymali "opiekuna" jednego z nich
Targówek
40-latek przekroczył prędkość o 52 km/h
Po kontroli na S7 ojciec stanął przed sądem, a syn stracił prawo jazdy
Przekroczył prędkość o ponad 100 kilometrów na godzinę
Po "teście turbiny" stracił prawo jazdy
29-latek został aresztowany
Zatrzymali "ducha", oficjalnie nie istniał
Śródmieście
Świąteczny pociąg metra
Autobusy, tramwaje i metro pojadą według zmienionych rozkładów jazdy
Komunikacja
Policjanci kontrolowali kierowców ciężarówek
Dwa dni na A2, 123 kierowców złamało przepisy
Poszukiwani przez policję ws. dywersji
Podejrzani o dokonanie aktów dywersji na kolei, są czerwone noty
Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Odcinkowy pomiar prędkości na "gilotynie"
Rowerzysta został potrącony przez samochód
Leżał na jezdni w kałuży krwi
Bielany
Policja poszukuje dwóch mężczyzn podejrzanych o kierowanie gróźb
Szukają mężczyzn ze zdjęć, chodzi o groźby
Mokotów
Mieszkanie dla policjantów
Policjanci w Warszawie dostają mieszkania
Wola
Kierowca volvo zmarł w szpitalu
Kierowca nie żyje. Policja przypomina o pasach bezpieczeństwa
Metro w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Trzaskowski: rozpoczynamy projekt "Podziemna tarcza"
Śródmieście
Do zdarzenia doszło w Wojskowej Akademii Technicznej
Ranny podchorąży, postępowanie dyscyplinarne wobec jego kolegów
Bemowo
Są dwa wzory zawieszek, jedna przedstawia PKiN
18 tysięcy darmowych ozdób zawiśnie na słupach w stolicy
Śródmieście
Taczka i beczka z poprodukcyjnymi odpadami
W małej mazowieckiej wsi prowadzili fabrykę narkotyków
Za nielegalny połów ryb grozi do dwóch lat więzienia
Łowili ryby na szarpaka
Dworzec kolejowy w Modlinie został zabytkiem
Minister odrzucił skargę, dworzec w Modlinie jest zabytkiem
Szpital psychiatryczny w Tworkach
Pijanych wożą do szpitala psychiatrycznego. "Ponad połowa nie powinna tu trafić"
Klaudia Kamieniarz
Jeden z zatrzymanych w sprawie oszustw
Ona wypłacała wyłudzone pieniądze, oni czekali przed bankiem
Bemowo
Magdalena Biejat potraktowana gazem
Policjant spryskał gazem posłankę Magdalenę Biejat. Akt oskarżenia
Śródmieście
Wypadek nagrała kamera monitoringu
Zatrzymał się na lewym pasie ekspresówki. Dramatyczne nagranie
Artur Węgrzynowicz
Lądowanie śmigłowca LPR przy placu Unii Lubelskiej
Śmigłowiec LPR przed centrum handlowym. Zabrał rannego rowerzystę
Śródmieście
Przedmioty zabezpieczone przez policjantów
Stał na czerwonym świetle, inny kierowca zaczął do niego strzelać
Radom
Funkcjonariusze KAS udaremnili przemyt marihuany
Zajrzeli do walizki podróżnego z Tajlandii. Znaleźli ponad 24 kilogramy marihuany
Włochy
Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie
Organizator świątecznego jarmarku poprosił ochronę o większą czujność
Śródmieście
Kierowca seata uderzył w ścianę sklepu
W aucie więcej osób niż miejsc. Wjechali w sklep, kierowca pijany

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki