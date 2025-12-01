Dachował na ruchliwej drodze. Dostał wysoki mandat i punkty

Dachowanie w Łazach Źródło: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w alei Krakowskiej, na granicy gmin Lesznowola i Raszyn. Pierwszą informację o dachowaniu pojazdu otrzymaliśmy na Kontakt24.

Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej. Strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu o godzinie 14.35. Dotyczyło dachowania samochodu osobowego. - Samochodem podróżował wyłącznie kierowca. Opuścił on pojazd o własnych siłach. Na szczęście nie odniósł obrażeń - poinformował mł. bryg. Łukasz Darmofalski ze straży pożarnej w Piasecznie.

Kierowca podróżował samochodem w kierunku Grójca. Po zdarzeniu samochód znalazł się poza jezdnią, wylądował na dachu w rowie.

Dachowanie w Łazach Dachowanie w Łazach Źródło: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński Dachowanie w Łazach Źródło: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński Dachowanie w Łazach Źródło: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński Dachowanie w Łazach Źródło: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński

Wysoki mandat i punkty karne

Policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. - W alei Krakowskiej dachował 49-latek, kierujący toyotą. Twierdził, że inne auto zajechało mu drogę - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Po analizie zapisu monitoringu policja wykluczyła tę ewentualność i wskazała, że kierowca nie zachował na drodze dostatecznej ostrożności.

- Kierowca był trzeźwy, posiadał też uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Został ukarany mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych oraz 10 punktami karnymi - dodała policjantka.

Przeczytaj także: Nie mogli dojechać do karambolu. Strażak: wybiegłem z wozu, żeby samochody zaczęły się rozjeżdżać

Kierowcy nie utworzyli korytarza życia na S2 Źródło: OSP Raszyn